¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂç´ØÍ§µ×¤¬£¹²ó£°Éõ¡¡Â©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¤Ë¡Ö°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£²Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¹²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬º£µ¨£µ¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´°àú¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤Ï½é²ó¤«¤éÁê¼êÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µ´¬¤ÎÅêµå¡£¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í£µ²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡££¸²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Àô¸ý¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£±£±µå¤òÅê¤¸¤¿Âç´Ø¤Ï£¹²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½ª»Ï¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»³ºê¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Åêµå¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼êÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£°£°¤ËÎÉ²½¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÀºÅÙ¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ë¿®ÍêÅÙ¤Ï¤º¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÅêµå¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£