ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È£³¿Í¤Ç¾Æ¤ÆùËþµÊ¡ªÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ï±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤¤ê¤Ì¤Á¤ã¤ó¤È¡¡¾ÆÆù¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡¡¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡ºÇ¶á¾ÆÆù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆù²°¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»°¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆà¡¹¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Á¡×¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£