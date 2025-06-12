浦和のクラブW杯メンバー32人が決定…ユースから3人選出、16歳MF和田武士は大会最年少登録選手に
クラブワールドカップに臨む浦和レッズの登録メンバーが決定した。国際サッカー連盟(FIFA)が伝えている。
32チームが出場するクラブW杯で、浦和はグループEに入った。リバープレート(アルゼンチン)、モンテレイ(メキシコ)、インテル(イタリア)と同組。17日にリバープレート、21日にインテル、26日にモンテレイと対戦する。
FIFAが発表した登録メンバー32人には新加入のFW小森飛絢や、浦和ユースからGKマルコムアレックス恵太、DF田中義峯、MF和田武士の3人も加わった。2009年6月5日生まれの和田は今大会最年少になる。
1 GK 西川周作
3 DF ダニーロ・ボザ
4 DF 石原広教
5 DF マリウス・ホイブラーテン
6 MF 松本泰志
7 FW 安部裕葵
8 MF マテウス・サヴィオ
9 MF 原口元気
10 MF 中島翔哉
11 MF サミュエル・グスタフソン
12 FW チアゴ・サンタナ
13 MF 渡邊凌磨
14 MF 関根貴大
16 GK 牲川歩見
17 FW 小森飛絢
18 FW 高橋利樹
21 MF 大久保智明
22 MF 柴戸海
24 MF 松尾佑介
25 MF 安居海渡
26 DF 荻原拓也
27 FW 照内利和
28 DF 根本健太
31 GK 吉田舜
35 DF 井上黎生人
39 MF 早川隼平
41 FW 二田理央
44 GK マルコムアレックス恵太(浦和ユース)
45 DF 田中義峯(浦和ユース)
46 MF 和田武士(浦和ユース)
77 MF 金子拓郎
88 MF 長沼洋一
32チームが出場するクラブW杯で、浦和はグループEに入った。リバープレート(アルゼンチン)、モンテレイ(メキシコ)、インテル(イタリア)と同組。17日にリバープレート、21日にインテル、26日にモンテレイと対戦する。
FIFAが発表した登録メンバー32人には新加入のFW小森飛絢や、浦和ユースからGKマルコムアレックス恵太、DF田中義峯、MF和田武士の3人も加わった。2009年6月5日生まれの和田は今大会最年少になる。
3 DF ダニーロ・ボザ
4 DF 石原広教
5 DF マリウス・ホイブラーテン
6 MF 松本泰志
7 FW 安部裕葵
8 MF マテウス・サヴィオ
9 MF 原口元気
10 MF 中島翔哉
11 MF サミュエル・グスタフソン
12 FW チアゴ・サンタナ
13 MF 渡邊凌磨
14 MF 関根貴大
16 GK 牲川歩見
17 FW 小森飛絢
18 FW 高橋利樹
21 MF 大久保智明
22 MF 柴戸海
24 MF 松尾佑介
25 MF 安居海渡
26 DF 荻原拓也
27 FW 照内利和
28 DF 根本健太
31 GK 吉田舜
35 DF 井上黎生人
39 MF 早川隼平
41 FW 二田理央
44 GK マルコムアレックス恵太(浦和ユース)
45 DF 田中義峯(浦和ユース)
46 MF 和田武士(浦和ユース)
77 MF 金子拓郎
88 MF 長沼洋一