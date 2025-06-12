£Î£È£Ë¡Ý£Æ£Í¤Ë¸×ÅÞ¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¤ÎÈáÌÄ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤¢¡¼¤Ã¡×¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬ÄËº¨¤±¤óÀ©»à¤ÇÆ¬Êú¤¨¤ë¡¡À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÕÆü¤ÈÁ´ÎÏ±þ±çÃæ·Ñ
¡¡¡ÖÀ¾Éð£´¡Ý£±ºå¿À¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬Àä¹¥¤ÎÈ¿·âµ¡¤ò°ï¤·¤¿È¬²ó¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿£Î£È£Ë¡Ý£Æ£Í¤Ç¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓ¤ÎÈáÌÄ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¥×¥íÌîµå¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤·¤Æºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ãÎÓ¤ÈÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÕÆü¤¬Á´ÎÏ±þ±ç¡£ºå¿À¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¡¢£±»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï£µÈÖ¤ÎÂç»³¡£»î¹çÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂç»³¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¼ãÎÓ¤¬¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢À¾Éð¡¦»³ÅÄ¤Î¤±¤óÀ©¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¤Îº´Æ£µ±¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤¢¡¼¤Ã¡×¤ÈÈáÌÄ¡£¤½¤Î²£¤Ç½ÕÆü¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¼Â¶·¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¼ãÎÓ¤µ¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿À¾Éð£Ï£Â¤ÎÏÂÅÄ°ì¹À»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸å¤í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤ª¤±¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤¬¤Á¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤é¤·¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¡£¡Ê°ìÎÝ¼ê¤Î¡Ë¥Í¥Ó¥ó¤¬Æ°¤¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Í¥Ó¥ó¤¬¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀ¾Éð¼éÈ÷¿Ø¤ò¤Û¤á¤¿¡£
¡¡£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤êÂç»³¤ÏÍ·¥´¥í¤Ç¹¥µ¡¤ò°ï¤·¡¢ºÆ¤Ó¼ãÎÓ¤ÎÈáÌÄ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£