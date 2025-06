OWVとOCTPATHが、12月13日(土)・14日(日)に神奈川・横浜BUNTAIにて史上初の連動型2DAYSワンマンライブを開催することが決定した。 タイトルは、“王座が2つある=両者が主役”を意味する『TWO THRONE』。 今年でデビュー5周年を迎えるOWVと、デビュー3周年を迎えたOCTPATHが、互いにこれまでの活動を通して培ってきた威厳と力強さを示すライブとなる。 DAY1はOCTPATH、DAY2はOWVと2日にわたってワンマンライブを実施するが、ただのワンマンライブではなく、サブタイトルにもあるように“連動型2DAYSワンマンライブ”となっており、2日間見ることでライブの全貌がわかる物語が用意されているとのこと。 また、横浜BUNTAI近くのホテルと連動し、ライブがより楽しめる特典付きの部屋も用意されるとのこと。詳細は後日発表予定。チケットは、本日6月12日(木)21時よりOWV・OCTPATHそれぞれのオフィシャルファンクラブにて最速先行が開始している。 <OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE>【DAY1:OCTPATH】 日程:12月13日(土)時間:16:00開場/17:00開演場所:横浜BUNTAI(神奈川県横浜市中区不老町2‐7₋1) 【DAY2:OWV】日程:12月14日(日)時間:14:00開場/15:00開演場所:横浜BUNTAI(神奈川県横浜市中区不老町2‐7₋1) ・チケット販売スケジュールFC最速先行:6月12日(木)21:00〜7月8日(火)11:00 ・チケット料金通し券2DAYS 通し券:¥15,000(税込)2DAYS 通し券:特典グッズ付き¥17,000(税込) 単券1DAY 一般チケット ¥9,500(税込)ファミリーチケット 大人 ¥9,500(税込)※FC先行のみファミリーチケット 中学生以下 ¥5,500(税込)※FC先行のみ ※後日発表予定の宿泊プランは【お部屋のみ】となり、 チケットはつきませんので予めご了承ください。 関連リンク◆OWV 特設ページ◆OCTPATH 特設ページ

