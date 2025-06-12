¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡×¤«¤é35Ç¯¡Äà¥¯¡¼¥Ñ¡¼ÁÜºº´±á¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤È¥³¡¼¥Ò¡¼Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ä¤±ÍÙ¤ê¶¸¤¦!?
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤òFBIÁÜºº´±¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£1991Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡×¡£¼ç±é¤Î66ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥Ç¥¤¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ÆÃÊÌÁÜºº´±¤ò±é¤¸¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¡£
¡¡Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê¶¸¤¦Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¥¨¥é¡¦¥Ñ¡¼¥Í¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¤É¤³¤Ç¼ê¤Ë¤¤¤ì¤¿¡©¡×¡ÖÀ¤ÂåÅª¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿´¤ÎÃæ¿´¡×¡Ö¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢Ææ¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þÀÞ¤È¤Ü¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ(µýÇ¯78)¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢1990Ç¯4·î¤«¤é91Ç¯6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Á´30ÏÃ¤ËµÚ¤Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¤Ç¤â91Ç¯¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£