Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢¡Ö¿·´Ö¼÷ÄÉÅé¶½¹Ô¡×¤Ç¥Ï¡¼¥É¥³¥¢´º¹Ô¡Ä´Ö²¼È»¿Í¤òÄÀ¤á¡ÖÅÅÎ®ÇúÇË¤Î¥ê¥ó¥°ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ä£¶¡¦£±£²¸å³Ú±à
¢¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£´¡¡¡¡£Ô£È£Å¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡È¡½²á·ã¤Ê»Å³Ý¿Í¡É¿·´Ö¼÷ÄÉÅé¶½¹Ô¡½¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç£´·î£²£±Æü¤Ë£¹£°ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÄÂÎ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡È²á·ã¤Ê»Å³Ý¿Í¡É¿·´Ö¼÷¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£´»î¹ç¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡È¼ÙÆ»¡ÉÂç¿ÎÅÄ¸ü¤¬Íë¿ÀÌð¸ý¤ÈÁÈ¤ó¤Ç´Ö²¼È»¿Í¡¢´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¤ÈÂÐÀï¡£¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤«ÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«Àµ¼°·èÄê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¶§´ï¤¬ÃÖ¤«¤ì¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¤¬´Ö²¼¤ØÎÐ¤ÎÆÇÌ¸¤ò´éÌÌ¤ËÊ®¼Í¤·¥´¥ó¥°¡£Í»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¡¢°Ø»Ò¡¢¥®¥¿¡¼¡¢Í»ÉÅ´Àþ¥Ð¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¿·´Ö¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÂçÍðÀï¤È¤Ê¤êºÇ¸å¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤¬´Ö²¼¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤·½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿·´Ö¤µ¤ó¤ÈË´¤¯¤Ê¤ë£³¡¢£´ÆüÁ°¤ËÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¿·´Ö¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ö²¼¡¢´Ö²¼¡¢´Ö²¼¡¢´Ö²¼¡¢´Ö²¼¡Ä¤ªÁ°¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡¢´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ö²¼¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¿¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¡×¤ÈÍ×µá¡£´Øº¬¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¤È¼ÙÆ»¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÅÎ®ÇúÇË¤Î¥ê¥ó¥°ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡£Íè¤¤¤ä¡ª¡×¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎºÆÀï¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£