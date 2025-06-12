21:20
シュナーベルECB理事、欧州委員会・ECB合同会議出席

21:30　
米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.4%（前年比)
予想　0.3%　前回　-0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.1%　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（06/01 - 06/07）21:30
予想　24.0万件　前回　24.7万件

米新失業保険継続受給者数（05/25 - 05/31）
予想　190.7万件　前回　190.4万件

ドイツ経常収支（4月）時刻未定
予想　N/A　前回　341.0億ユーロ

13日
2:00　
米30年債入札（220億ドル）


※予定は変更されることがあります。