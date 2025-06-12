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21:20

シュナーベルECB理事、欧州委員会・ECB合同会議出席



21:30

米生産者物価指数（PPI）（5月）

予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.3% 前回 -0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.1% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（06/01 - 06/07）21:30

予想 24.0万件 前回 24.7万件



米新失業保険継続受給者数（05/25 - 05/31）

予想 190.7万件 前回 190.4万件



ドイツ経常収支（4月）時刻未定

予想 N/A 前回 341.0億ユーロ



13日

2:00

米30年債入札（220億ドル）





※予定は変更されることがあります。

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