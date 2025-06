Penthouseが、初の日本武道館単独公演<Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”>を2026年3月16日(月)に開催する。 これは、全国5都市と台北を巡るツアー<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2025 “Midnight Diner”>の東京公演(6月12日・東京国際フォーラム ホールA)アンコールMC内で発表されたもの。同公演は全席ソールドアウトとなっており、アンコールでは恒例のグッズ紹介を終えた直後、ステージ左右のスクリーンに映像が映し出され、バンド初期の楽曲「Fireplace」とともに、これまでの歩みを振り返る内容となっていた。 日本武道館のライブタイトルには、この「Fireplace」にちなみ、<By The Fireplace>と命名されていた。Penthouseにとって、日本武道館公演は節目であり、新たな出発点となるものだ。チケットは、6月12日21:00よりオフィシャルファンクラブ“Pentclub”会員を対象とした先行予約受付がスタートとなった。 ◆ ◆ ◆ 「音楽をやっている人間なら誰もが夢見るステージ、遂に立てることが決まって本当にうれしいです。ありがとうございます。でもまだ通過点だと思っています。もっともっとたくさんの人に聴いてほしいしもっと大きな会場でライブやりたい。そのためには僕たちの頑張りはもちろんですがみんなの応援も不可欠なので、まだまだPenthouseについてきてもらえると嬉しいです!」──浪岡真太郎(Vo, G) 「まさかバンドを始めた時には武道館に立てる日が来るなんて思ってもいなかったので、私たちみんな本当にびっくりしています。バンドとしても一つの節目、記念すべき一日になると思うので、絶対また会いに来てほしいです!」──大島真帆(Vo) ◆ ◆ ◆ <Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”> 2026年3月16日(月) 東京・日本武道館開場18:00 / 開演19:00ファンクラブ「Pentclub」会員限定チケット先行受付期間:6月12日(木)21:00〜6月30日(月)23:59https://pentclub.jp/[問]ホットスタッフ・プロモーション TEL:050-5211-6077(平日 12:00〜18:00) ◆Penthouseオフィシャルサイト

The post Penthouse、日本武道館単独公演<By The Fireplace>開催決定 first appeared on BARKS.