luvが、5都市を巡るワンマンツアー<Magical Spell Tour2025>を開催することを発表した。ツアーは11月1日(土)の名古屋・NAGOYA JAMMIN’を皮切りに、恵比寿LIQUIDROOMや心斎橋BIGCATなどを含む全国5カ所を回る。 関西出身の2003年生まれのメンバー5人によって結成されたluvは、Y2Kネオソウル、ファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと卓越した演奏力、Hiyn(Vo, G)による独創的なリリックで注目を集めているバンドだ。 3月に開催された初の全国ツアー<Already Cruisin’>は全公演が即日完売しており、続く東阪クアトロツアー<Already Movin’>も全会場ソールドアウトとなった。また、春に出演した各地の大型フェスでは観客を沸かせ、ライブシーンにおける存在感を一層強めている。 2025年2月にリリースされた1stミニアルバム『Already』のリード曲「Send to You」は、台湾・韓国・香港・シンガポールなどアジア各国のバイラルチャートにもランクインしており、1月には台北での初ワンマンライブを即完させ、3月にはアメリカ・オースティンで開催された<SXSW 2025>にも出演するなど、国内外での支持を拡大している状況だ。 luv one man tour<Magical Spell Tour2025> [愛知] 11月1日(土) 名古屋・NAGOYA JAMMIN’ 開場17:15/開演18:00[北海道] 11月14日(金) 札幌・cube garden 開場18:15/開演19:00[東京] 11月21日(金) 恵比寿・LIQUIDROOM 開場18:00/開演19:00[福岡] 12月11日(木) 福岡・BEAT STATION 開場18:15/開演19:00[大阪] 12月13日(土) 心斎橋・BIGCAT 開場17:00/開演18:00チケット情報前売:5,000円(税込)※オールスタンディング、整理番号付き、ドリンク代別/未就学児入場不可オフィシャル先行受付:6月12日(木)21:00〜6月22日(日)23:59詳細:https://l-tike.com/luv/ 1st Mini Album『Already』 ・トートバッグ付き完全生産限定盤 ¥4,500(WPCL-13633)・通常盤 ¥2,800(WPCL-13632)1.Spare2.Send To You3.Fuwa Fuwa4.Ozone5.柔軟剤DOPE6.LUV7.好人紀行8.胃袋ラブストーリー発売: https://luv.lnk.to/Already luv YouTube:https://www.youtube.com/@luv-band1030luv X:https://x.com/luv_20221030luv Instagram:https://www.instagram.com/luv_official2023/luv TikTok:https://www.tiktok.com/@luv20221030

