橋本環奈さん(26)が主演する映画『カラダ探し』最新作の新キャスト5人が、12日発表されました。鈴木福さん(20)や櫻井海音さん(24)ら若手俳優が名を連ねる中、プロフィギュアスケーターの本田真凜さん(23)の出演も決定。本田さんは、同作で俳優デビューを飾ります。

映画は、小説投稿サイト『エブリスタ』の携帯小説として話題を集め、コミックスがシリーズ累計発行部数410万部(2025年4月時点)を突破した人気ホラーを実写化した作品。

バラバラになった体を見つけ出すまで、同じ日が繰り返される『カラダ探し』。最新作の舞台は、真夜中の遊園地。前作に引き続き、橋本さんが主人公・明日香役を、眞栄田郷敦さん(25)が高広役を演じます。

■本田真凜「夢が叶った」 櫻井海音、鈴木福ら若手俳優と共演

12日に発表されたのは、新たな“カラダ探し”に挑む5人の若手俳優。

『【推しの子】-The Final Act-』で映画初主演を飾った櫻井海音さんや、モデルとしても人気を集める安斉星来さん(21)。朝の情報番組『ZIP!』でコメンテーターとしても活躍する鈴木福さん、連続テレビ小説『おむすび』への出演で注目された吉田剛明さん、そして去年現役を引退し、現在はプロフィギュアスケーターとして活躍する本田真凜さんの5人です。

本作で俳優デビューを飾る本田さんは、「幼い頃から大切にしてきた“表現”を新たなフィールドで挑戦させて頂くことができ、改めてその奥深さと楽しさを実感しました。いつかお芝居に挑戦したい! とレッスンを続けてきた中で、大好きなカラダ探しに出会えたことは夢が叶った瞬間でもあります。緊迫した撮影が続く中でも現場の温かさと一体感に包まれ、お芝居を楽しめた日々は本当に幸せでした」と、喜びを明かしました。

『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開予定 PG12)配給:ワーナー・ブラザース映画(c)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会