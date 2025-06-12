ハルノブムラタ“青のマーブル柄”ドレス＆アキラナカのビジュー華やぐベスト、ザ トウキョウ 銀座で
セレクトショップ「ザ トウキョウ(THE TOKYO)」の旗艦店が、2025年6月21日(土)、東京・銀座にオープン。ハルノブムラタ(HARUNOBUMURATA)やアキラナカ(AKIRANAKA)のウィメンズウェア、N.ハリウッド(N.HOOLYWOOD)のメンズウェアを限定発売する。
ハルノブムラタ：“京都マーブル”のドレス＆スカートなど
ハルノブムラタからは、世界で唯一の技法を持つ京都のマーブル工場で染めあげた、総柄のドレスやスカートなどが登場。さまざまなトーンのブルーで染めあげた貴重なファブリックを採用し、スタンドカラーのドレスやフレアシルエットのスカートなど、ハルノブムラタで人気を集めるウェアに落とし込んでいる。
アキラナカ：ビジューを散りばめたニットベスト
アキラナカは、ザ トウキョウと初となる限定ウェアを用意。なかでもニットベストは、手作業でビジュー装飾を施した、華やかな佇まいが特徴だ。カラーは、ブラックに加えて、初登場となるホワイトを取り揃える。そのほか、テーラードジャケットを彷彿とさせるノーカラージャケットなども展開する。
N.ハリウッド：ミリタリー着想のTシャツ＆パンツ
N.ハリウッドからは、Tシャツとパンツが復刻。Tシャツは、1990年代アメリカ軍のTシャツを着想源に、軽やかなナイロン素材で仕上げる一方、パンツは1960年代のミリタリーパンツをベースに、多機能ポケットやスピンドルなどを加えた。カラーはいずれも、ブラック、ベージュ、チャコールを取り揃える。
ザ トウキョウ、銀座エリア初の旗艦店がオープン
2025年6月21日(土)にグランドオープンするザ トウキョウ 銀座は、初となる銀座エリアの店舗。ウィメンズとメンズでは、ザ・リラクス(THE RERACS)やアンダーカバー(UNDERCOVER)、ウィメンズではジュンヤ ワタナベ(JUNYA WATANABE)、ノワール ケイ ニノミヤ(noir kei ninomiya)、トーガ(TOGA)、ハルノブムラタ、そしてメンズではニードルズ(NEEDLES)やイレニサ(IRENISA)といったブランドを取り揃える。
また、メンズエリアでは、日本が世界に誇るデニムを集めるコーナーを設置。桃太郎ジーンズ(MOMOTARO JEANS)やステュディオ ダ ルチザン(STUDIO D'ARTISAN)など、日本有数のデニムブランドによるアイテムを展開する。
詳細
ザ トウキョウ 銀座
グランドオープン日：2025年6月21日(土)
住所：東京都中央区銀座3-5-18
■限定アイテム
・〈ウィメンズ〉 ハルノブムラタ バイ 京都マーブル×ザ トウキョウ 銀座
アイテム例：EX. JUSTINE 137,500円、EX. GRETA 68,200円
・〈ウィメンズ〉 アキラナカ×ザ トウキョウ 銀座
アイテム例：EX. Gerda glass beads&ores knit PO 69,300円、EX. V Neck N/S Jacket 58,300円
・〈メンズ〉 N.ハリウッド×ザ トウキョウ 銀座
アイテム例：EX. HIGH SUMMER S/S TEE 24,200円、EX. HIGH SUMMER AGGRESSOR PANTS 49,500円
■取扱ブランド
・メンズ：エイトン(ATON)、ファンダメンタル(FDMTL)、イレニサ(IRENISA)、カラー(kolor)、ニードルズ(NEEDLES)、ターク(TAAKK)、テアトラ(TEÄTORA)、ザ・リラクス(THE RERACS)、アンダーカバー(UNDERCOVER)、N.ハリウッド(N.HOOLYWOOD)、ホワイトマウンテニアリング(White Mountaineering)、ヨーク(YOKE)、アシックス(ASICS)、カーニー(kearny)、キジマ タカユキ(KIJIMA TAKAYUKI)、ミズノ(MIZUNO)、ポーター(PORTER)、フルカウント(FULLCOUNT)、桃太郎ジーンズ(MOMOTARO JEANS)、ニューマニュアル(New Manual)、ステュディオ ダ ルチザン(STUDIO D'ARTISAN)、ウエアハウス(WAREHOUSE)
・ウィメンズ：アキラナカ(AKIRANAKA)、エイトン、エンフォルド(ENFÖLD)、ハルノブムラタ(HARUNOBUMURATA)、ジュンヤ ワタナベ(JUNYA WATANABE)、カラー、ノワール ケイ ニノミヤ(noir kei ninomiya)、プレイ・コム デ ギャルソン(PLAY COMME des GARÇONS)、ザ・リラクス、トーガ(TOGA)、ウジョー(UJOH)、アンダーカバー、ア ヴァケーション(A VACATION)、アンブッシュ(AMBUSH)、アシックス、ビジュードエム(Bijou de M)、ブランイリス(BLANC IRIS)、エントワフェイン(ENTWURFEIN)、ミズノ、レッドカード トーキョー(RED CARD TOKYO)、ステュディオ アール スリーサーティー(STUDIO R330)、ヤヌーク(YANUK)
【写真付きで読む】ハルノブムラタ“青のマーブル柄”ドレス＆アキラナカのビジュー華やぐベスト、ザ トウキョウ 銀座で