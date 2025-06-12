ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÇ½ÎÏ¡É¤Ï¡ÖºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ´ºº¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿»ö¼Â¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¥á¥¸¥ã¡¼135Áª¼ê¤¬Åú¤¨¤¿¡Ö°ìÈÖ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Èë¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö°ìÈÖ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Áª¼ê¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÃ«¤¬2°Ì¤Ë15É¼º¹¤ò¤Ä¤±¤ë1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é5·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¤«·îÈ¾¤Î´Ö¤Ë21µåÃÄ135Áª¼ê°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö°ìÈÖ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬29É¼¤Ç1°Ì¡£2°Ì¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¤Î14É¼¡¢3°Ì¤Ï¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¤Î10É¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÂçÃ«¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÈà¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÅêÂÇÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤¹¤¢¤ÎÎÏ¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£Î¾Êý¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¯¤Ë¤Ï1Æü¤Î»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤ÎÅêµå¤ò¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÅêÂÇÎ¾Êý¤Ç¤¢¤ì¤À¤±À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤Ëµ©¤Ê¤³¤È¤À¤è¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡ÖÈà¤ÎÂ¿ºÍ¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î23ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.290¡¢78°ÂÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¡¢11ÅðÎÝ¡¢OPS1.008¤ÈÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤¬Êü¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Áª¼ê¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë