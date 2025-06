Snow Manの新曲「SERIOUS」(読み:シリアス)のミュージックビデオが公開された。 ◆「SERIOUS」MV 同曲は、7月23日にリリースされる12枚目のシングル「SERIOUS」の表題曲で、渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の主題歌。 映画の世界観とリンクするような不気味な音や叫び声などが随所に散りばめられたミステリアスな雰囲気のあるR&Bのダンスナンバーとなっている。ミステリアスながらもスタイリッシュなサウンドに、思わず口ずさんでしまうようなメロディや印象的なベースラインのグルーヴ、そしてゾクゾクとした引力と謎めいた世界観の歌詞など、中毒性のある楽曲だ。 「SERIOUS」は、最大同時接続者数56.1万人超を記録した、6月7日実施のYouTube生配信「Snow Man 1st Stadium Live Snow World 〜日産スタジアムからちょっとだけ生配信するよ〜」で初披露され、Xでは「新曲披露」「ニューシングル」がトレンド入りするなど大きな話題となった。8日の深夜にはティザーがSNSにて公開され、今までのSnow Manにはない雰囲気の映像に、MVへの期待感も高まっていた。 MVでは、ホラーをポップに表現した世界観の中、謎めいた洋館を舞台に9人それぞれが奇妙な世界を展開。サビの後半で踊る、クセになるダンスにも注目だ。 12th Single「SERIOUS」2025.07.23 Releasehttps://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?c=&id=1021018 ※6月7日(土)21時以降順次予約受付開始※CDショップにより予約受付開始日時が異なる場合がございます。詳細は各CDショップにお問い合わせください。 ◼︎初回盤A形態:CD+DVD品番:JWCD-25125/B価格:¥1,600(税抜) / ¥1,750(税込)スリーブ仕様動画A視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】 ◼︎初回盤B形態:CD+DVD品番:JWCD-25126/B価格:¥1,600(税抜) / ¥1,750(税込)スリーブ仕様動画B視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】 ◼︎通常盤形態:CD品番:JWCD-25127価格:¥1,000(税抜) / ¥1,100(税込)初回仕様:スリーブ仕様初回封入特典:26Pフォトブック、動画C視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】 ◇CD購入者特典初回盤A(JWCD-25125/B):特典A初回盤B(JWCD-25126/B):特典B通常盤(JWCD-25127): 特典C ※特典は後日お知らせします。※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。

The post Snow Man、“ゾクゾク”な新曲「SERIOUS」MV公開 first appeared on BARKS.