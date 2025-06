ME:Iが、9月3日に1stアルバム『WHO I AM』(読み:フーアイアム) を発売することが決定した。 今作は、タイトル曲「THIS IS ME:I」をはじめとする新曲5曲と『第75回 NHK紅白歌合戦』でも披露したデビュー曲 「Click」や「Hi-Five」「MUSE」を含む既存曲6曲を加えた全11曲を収録。 『WHO I AM』というアルバム名の通り、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示すアルバムとなっている。 新たなビジュアルも本日解禁。モノトーンのシックな衣装を着こなし、デビュー時とは一味違う大人っぽい表情のアーティスト写真・ジャケット写真だ。昨年4月のデビューから目まぐるしい1年を駆け抜けてきたME:Iの魅 力が詰まった作品となるだろう。 また、7月26日の長野公演を皮切りに全国6都市を回る自身初のアリーナツアー<2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”>もスタートする。 ©LAPONE GIRLS 1stアルバム『WHO I AM』2025年9月3日リリース ◾︎初回限定盤A(CD+DVD) 価格:¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)CD:1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)DVD:“WHO I AM” Jacket Shooting Behind [初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚2.トレーディングカード 1枚(初回限定盤A ver.9種類から1枚ランダム封入) 3.ポラロイド風トレーディングカード 1枚(初回限定盤A ver.9種類から1枚ランダム封入) […]

