シャイトープが、7月30日に発売するメジャー1stアルバム『WELCOME TO YOUR LIFE』の詳細を発表した。 本作には、メジャーデビュー曲「ヒカリアウ」や配信シングル「再会」「スイートピー」に加え、TVアニメ『WIND BREAKER Season 2』エンディングテーマとして話題の「It’s myself」、さらにシャイトープらしさが光る最新バラード「僕のそばに」を含む全12曲を収録。うち6曲は未発表の新曲となっており、シャイトープの新たな音楽的挑戦と進化が詰め込まれた意欲作となっている。 新曲には、ふくながまさき(B)、タカトマン(Dr)がそれぞれ初めて作曲を手がけた楽曲も収録されており、メンバーの個性や表現力が際立つ内容に仕上がっている。 また、リード曲「僕のそばに」は、本日6月12日より先行配信がスタート。失った愛への切ない想いを綴ったエモーショナルなラブソングで、シンプルなアレンジと佐々木想(Vo, G)の繊細な歌声が印象的な一曲となっている。なお、同曲はFM802の6月度ヘビーローテーションにも選出され、すでに注目を集めている。 アルバムのアートワークも併せて公開されており、「手に取った人の世界を鏡の中にたとえ、そこへ音を届ける」というコンセプトのもと制作された。初回生産限定盤は鏡面仕様のスペシャルパッケージとなっており、作品の世界観をより深く感じられるデザインとなっている。 さらに、アルバム購入者限定特典として、10月11日(土)京都MOJO、10月18日(土)渋谷La.mamaで開催されるスペシャルライブへの抽選応募チラシと、全国ツアー<シャイトープ LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE”>のチケット先行応募チラシが封入される。両会場は、バンドがメジャーデビュー前の2023年に初のワンマンライブ<SEICHI>を開催した思い出深い場所であり、今回のスペシャルライブも大きな意味を持つものとなりそうだ。 また、9月から12月にかけて開催される全国ツアー<シャイトープ LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE”>の詳細も発表。全国24公演を巡るバンド史上最大規模のツアーとなり、本日よりファンクラブ会員を対象としたチケット先行受付がスタートしている。 「僕のそばに」2025年6月12日(木)配信リリース作詞・作曲:佐々木想編曲:シャイトープ、花井諒配信URL:https://erj.lnk.to/MMiQwhWN メジャー1stアルバム『WELCOME TO YOUR LIFE』2025年7月30日(水)発売CD購入予約URL:https://erj.lnk.to/WJOxkaWN ―蕾鸚源左堕衄彁斗諭CD+BD、三方背ボックス、CD購入者限定スペシャルライブ 応募チラシ封入、CD購入者対象 LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE” チケット先行応募チラシ封入ESCL-6117〜6118 ¥5,950 (税込) ⊇蕾鷸斗邑堕衄廖閉名鑒廖忙斗諭CD only、CD購入者限定スペシャルライブ 応募チラシ封入、CD購入者対象 LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE” […]

