THE BACK HORNの松田晋二(Dr)とクリエイティブディレクター箭内道彦によるアートユニット「ゆべしス」が、16年ぶりのアルバム『JUVESIS REALTIME HOLIC』のリリースにあわせ、記念ツアー<声なき声のカーニバル 誰のものでもない世界で踊る 揺らめく歌のアンサンブル 君と僕だけの世界を渡る>を開催する。 公演は福島と東京の2都市で行われ、福島公演は8月13日に福島市のAREA559、東京公演は8月14日に代官山・晴れたら空に豆まいてにて開催予定だ。2024年に続き、プロデューサーでもある高橋優の盟友・平畑徹也(Key)がゲストミュージシャンとして出演することも決定となった。それぞれのライブはリアルタイムで配信され、東京公演のみアーカイブ視聴(8月24日まで)にも対応する。両会場では、『JUVESIS REALTIME HOLIC』のフィジカル盤も販売される予定だ。 <声なき声のカーニバル 誰のものでもない世界で踊る 揺らめく歌のアンサンブル 君と僕だけの世界を渡る> ゆべしス16年ぶりのアルバム『JUVESIS REALTIME HOLIC』発売記念ツアー【福島公演】■日時:2025年8月13日(水) 開場17:00/開演18:00■会場:AREA 559(福島県・福島市)■チケット:全自由¥6,000(税込・ドリンク代別)■配信:¥3,500(税込)※アーカイブなし■予約受付開始:2025年6月12日(木)20:00〜■予約URL:https://tiget.net/events/407363■問合せ:AREA 559[TEL]024-563-1503[WEB]http://area559.jp 【東京公演】■日時:2025年8月14日(木) 開場17:00/開演18:00■会場:晴れたら空に豆まいて(東京・代官山)■チケット:全自由¥6,000(税込・ドリンク代別)■配信:¥4,000(税込)※アーカイブあり(2025年8月24日まで視聴可)■チケット発売:2025年6月12日(木)20:00〜■入場チケットURL:https://peatix.com/event/4451234■配信チケットURL:https://peatix.com/event/4451940■問合せ:晴れたら空に豆まいて[TEL]03-5456-8880[WEB]http://haremame.com アルバム『JUVESIS REALTIME HOLIC』 2025年8月13日(水)発売予定 ◆ゆべしス公式 X

