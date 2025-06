甲斐莉乃(かい まりの)のニューシングル「モノクロームコネクト」が、6月13日より各種サブスクリプションサービスにて配信リリースとなる。 「モノクロームコネクト」は、詩人・成宮アイコが作詞を担当し、クロダセイイチ(Genius P.J’s)が作編曲を手がけた作品で、感情の起伏とリズムの対比が織りなす詩的かつ実験的なナンバーだ。 なお、フィジカル盤には、表題曲「モノクロームコネクト」のほか、甲斐莉乃自身が作詞・作曲を手がけた「空の事」、「モノクロームコネクト」のインストゥルメンタルやデモバージョンなどを含む全5トラックが収録されている。こちらは7月17日に渋谷LOFT HEAVENにて開催されるリリース記念イベントより販売が開始される。 シングル「モノクロームコネクト」 2025年6月13日配信スタート1.モノクロームコネクト 作詞:成宮アイコ 作曲・編曲:クロダセイイチ(Genius P.J’s)2.空の事 作詞・作曲:甲斐莉乃 編曲:クロダセイイチ(Genius P.J’s)https://linkco.re/pQbsNz66 <「モノクロームコネクト」MV先行上映会&リリース記念イベント> 2025年7月17日(木)@東京・渋谷LOFT HEAVEN開場18:15/開演19:00前売:2,500円/当日:3,000円(+1ドリンク)配信:1,500円出演:甲斐莉乃トークゲスト:成宮アイコ、クロダセイイチチケット:https://tiget.net/events/406897 甲斐莉乃(かい まりの) 「中間世界で、孤独を描く」をコンセプトに活動するソロアーティスト。ノイジーな楽曲と、静と動を併せ持つ感情的なパフォーマンスを特徴とする。アートワークや映像制作、ライブ演出や衣装デザイン、イベント制作までを自ら手がけるセルフプロデューススタイルで活動中。バンド「ANY‰(エニーパーミル)」のメンバーとしても活躍している。 公式HP:https://kaimarino.official.ec/公式X:https://x.com/norimaika_info_個人X:https://x.com/norimaika

