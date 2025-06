SKY-HI率いるマネジメント/レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES25」の開催が決定した。初開催となった2022年は富士急ハイランドを舞台に野外フェスとして開催。2023年は場所を屋内に移し、東京(東京体育館)と大阪(大阪城ホール)の2都市、3回目の昨年2024年は、Kアリーナ横浜で3日間6公演を開催。4年連続での開催となる今年は、東京・お台場にて9月27〜28日(2日間2公演)の日程で、野外フェスとして帰ってくる。

BMSGは今年で設立5周年という節目の年。大きく 『GRAND CHAMP』というコンセプトを掲げ、大規模フェス及びフェスに関連する5周年施策を実施していく。一歩ずつ着実に、けれども驚くほどの勢いで成長してきたこの5年間を『GRAND CHAMP』という言葉で括り、これまでの軌跡のすべてを祝いながら、同時に覚悟とプライドを掲げて、新たな「てっぺん」へと進み続けていく。『GRAND CHAMP』というコンセプトに基づき、東京・お台場に「BMSG FES特設会場」を建て、2日間限りのBMSGのGRAND CHAMP体験装置に変える。ライブ体験だけではなく、会場全体で唯一無二のBMSGの世界観、野外フェスならではのBMSG FESを存分に堪能でき、ライブでは圧倒的なエンターテイメントショーが予定されているとのこと。本イベントのチケット先行受付は、BMSGが運営するオンラインサロン『B-Town』と、BMSGのオフィシャルファンクラブ『B with U』の会員向けに先行受付が実施される。<イベント情報>「BMSG FES25」出演:SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / RUI / TAIKI / KANON※RYOKI(BE:FIRST)は本イベントへの出演はございません。あらかじめご了承ください。会場:お台場BMSG FES特設会場日程:2025/9/27(土),28(日)時間:OPEN 14:00 / START 16:00開場/開演時間は変更となる場合がございます。※終演時間は20:00を予定しておりますが、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。■チケット席種 / 料金・S指定席【特典付きプレミアム席】:¥23,000 (税込) ※アップグレード方式・一般指定席:¥18,000 (税込)■チケット先行受付 (抽選)【B-Town<Architect>会員先行】・受付期間:2025/6/13(金)20:00〜6/19(木)23:59・当落発表:2025/6/26(木)17:00〜『BMSG FES25』特設サイト: https://bmsgfes.tokyo/