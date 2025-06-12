ディリゲント、DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用バッグ
ディリゲントは、仏HerculesのDJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ「DJControl Inpulse T7 Bag Black」の販売を2025年6月13日より開始する。想定売価は29,700円前後。
DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ「DJControl Inpulse T7 Bag Black」
本体内部
「DJControl Inpulse T7 Bag Black」は、DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ。コントローラー本体と電源ケーブル等の付属品をバッグ内のスペースに収められ、ハンドルとショルダーストラップが付いているので、スタイリッシュかつ安全に持ち運びができる。 素材は、EVA（エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂）を採用しており、硬質プラスチックよりも軽量で柔らかく、DJコントローラーを衝撃やほこりから守る。
バッグ本体のサイズは、W710×D450×H135mmで、質量は2kg。ショルダーストラップは、100〜135cmで調節可能となっており、質量は0.1kg。
DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ「DJControl Inpulse T7 Bag Black」
「DJControl Inpulse T7 Bag Black」は、DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ。コントローラー本体と電源ケーブル等の付属品をバッグ内のスペースに収められ、ハンドルとショルダーストラップが付いているので、スタイリッシュかつ安全に持ち運びができる。 素材は、EVA（エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂）を採用しており、硬質プラスチックよりも軽量で柔らかく、DJコントローラーを衝撃やほこりから守る。
バッグ本体のサイズは、W710×D450×H135mmで、質量は2kg。ショルダーストラップは、100〜135cmで調節可能となっており、質量は0.1kg。