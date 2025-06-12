¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡ÈK¥»¥ó¥¿¡¼¡É¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡¢ZB1¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖÁá¤¯¤â½Å¤Ê¤ë¡×¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ÚBOYS¶PLANET¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/12¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¥à¡¦¥´¥Ì¡ÊKIM GEON WOO¡Ë¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛZB1¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å6»þ¤ËÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¤Î¸õÊä¼Ô80¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬°ìµó¤Ë¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖBOYS PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¡ÊZB1¡¡ÆÉ¤ß¡§¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡¿Î¬¾Î¡§¥¼¥Ù¥ï¥ó¡Ë¤Î¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡ÊSUNG HAN BIN¡Ë¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é¡×¤Ë¤Æ¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHere I Am¡Ù¤ÎK¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡£Âè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¡¢ºÇ½ª¤â2°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ÂÎÏ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂÀÃÏ¡ÊTAICHI¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤È¡ÊMASATO¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡ÊKIM HYUN BIN¡Ë¤¬¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤ò¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Ò¤¬Æ±¤¸¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¤â¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤È½Å¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¿Í¤â¤Î¸õÊäÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÎò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡Ê7·î17Æü¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¡¢¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¡Ê7·î18Æü¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Æ±°ì¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛZB1¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å6»þ¤ËÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¤Î¸õÊä¼Ô80¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬°ìµó¤Ë¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖBOYS PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¡ÊZB1¡¡ÆÉ¤ß¡§¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡¿Î¬¾Î¡§¥¼¥Ù¥ï¥ó¡Ë¤Î¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡ÊSUNG HAN BIN¡Ë¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é½¸·ë
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡Ê7·î17Æü¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¡¢¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¡Ê7·î18Æü¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Æ±°ì¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û