【リアルエリートマスタ-ライン サイバーパンク:エッジランナーズ レベッカ】 2026年9月~12月ごろ 発売予定 価格 通常版:167,090円 DX版:201,190円

プライム1スタジオは、スタチュー「リアルエリートマスタ-ライン サイバーパンク:エッジランナーズ レベッカ」を2026年9月から12月ごろに発売する。価格は通常版が167,090円、DX版が201,190円。

本製品は、アニメ「サイバーパンク:エッジランナーズ」より「レベッカ」を、同社のスタチューブランド「プライム1スタチュー」の「リアルエリートマスターライン」より1/4スケールで立体化したもの。

造形・彩色は細部まで作品の世界観を忠実に再現しており、左右に広がるピッグテール、真っ白な肌に映えるピンクのタトゥー、鈍い輝きを湛えた両手のサイバーウェアなど、すべてにアニメの印象を取り入れた上で、新たな魅力を生み出している。

特製ベースは、伝説のバー「アフターライフ」をイメージしており、LEDとリフレクション塗装で表現したネオンの灯、剥がれかけた「サムライ」のポスター、バッグからあふれる札束など、ナイトシティの裏社会に漂う空気を、猥雑ながらも美しく描き出している。

また「DX版」では、ブローセフ片手に笑顔を見せる様子や、怒りに任せ、高火力の「Guts」を手にする様子を表現できる多彩なパーツが付属しており、追加のカウンターチェアやヘッドスタンドも組み合わせれば、ディスプレイの幅はどこまでも広がる。

さらに公式サイトにて購入できる「DXボーナス版」では、ガムを膨らませる頭部パーツが付属しており、どこかとぼけたような表情が、彼女の無邪気な一面を引き出している。

スケール:1/4スケール サイズ:全高 540mm × 全幅 360mm × 奥行 430mm 重量:約12kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用)スケール:1/4スケール サイズ:全高 540mm × 全幅 360mm × 奥行 430mmGuts装備時:全高 640mm × 全幅 360mm × 奥行 430mm 重量:約14.3kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用)

(C) 2025 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo and Cyberpunk: Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。