LiSA¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡õÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤¬¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ²½¡ª´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥º¤âÉÕÂ°

■日本武道館公演『LiVE is Smile Always~i SCREAM~』は、2日間合わせて2万人を動員!

LiSAが8月27日にライブBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~i SCREAM~ & ~COCKTAiL PARTY~ [SWEET&SOUR]』をリリースする。

本作は、2024年4月19・20日に東京・日本武道館で開催した『LiVE is Smile Always~i SCREAM~』、同年に行われた3年ぶりの全国アリーナツアー『LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~ [SWEET&SOUR]』から11月30日、12月1日の東京・国立代々木第一体育館公演の模様を収録。

『LiVE is Smile Always~i SCREAM~』は、2日間合わせて2万人を動員。2日目の通算11回目の武道館公演にあたる4月20日にLiSAはソロデビュー13周年イヤーを迎えた。

『LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~ [SWEET&SOUR]』はLiSAとして3年ぶりとなる全国アリーナツアーとなり、それぞれの会場で「SWEET」「SOUR」と異なるセットリストで2日間ずつ、全16公演を開催。

新旧織り交ぜたアニメ主題歌を軸にキャリア初期の楽曲やコラボレーション楽曲、ゲストボーカル参加曲まで網羅したLiSAのキャリア集大成とも言えるようなツアーとなった。

ライブ映像作品の完全生産限定盤は、両公演の映像を収めたBlu-ray3枚組にグッズが付属。

通常盤として、それぞれの公演ごとにBlu-ray、DVDが発売される。FC「リサラボっ。」会員限定早期予約特典および先着購入者特典も発表された。詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2025.08.27 ON SALE

Blu-ray『LiVE is Smile Always~i SCREAM~ & ~COCKTAiL PARTY~ [SWEET& SOUR]』

2025.08.27 ON SALE

Blu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~i SCREAM~ at NIPPON BUDOKAN』

2025.08.27 ON SALE

Blu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~ [SWEET&SOUR] at 国立代々木競技場第一体育館』

LiSA OFFICIAL SITE

http://www.lxixsxa.com/