7人組グローバルグループ・ENHYPENが5日、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』でカムバックした。同アルバムはタイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」をはじめ、メンバーのJAYがプロデュースした「Helium」など全8曲を収録。“愛する君と僕が同じになることを願う欲望と忍耐”を表現している。12日発表の「オリコン週間音楽ランキング」で「週間アルバムランキング」「週間デジタルアルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」の3冠(※)を獲得して話題を集めた。

このたび、ORICON NEWSではENHYPENにインタビューを実施。同アルバムのポイントや、7月・8月に東京・大阪で開催される初のスタジアムツアーへの意気込み、ENGENE(ファンの呼称)へのメッセージを聞いた。――コーチェラへの出演を経て、日本で初のスタジアムツアーを行います。ENGENEのみなさんにどんな姿を見せたいですか?【HEESEUNG】まずはスタジアムまで連れてきてくれたENGENE(ファンダム名)の皆さん、本当に感謝しています。僕たちみんなでたくさんのものを準備しています。新しいもの、楽しいものを見せられるように準備しているので、必ず来てください!【JAKE】日本の夏、暑い中、ENGENEの皆さんと一緒に過ごせるということで、とても楽しみにしています。とても暑いことは予想できますが、でも一緒に涼しく、楽しく、遊べるといいなと思います。たくさんの関心をお願いします。――今回『DESIRE : UNLEASH』でカムバックします。今までのアルバムとは違う、どんなENHYPENの姿を見せたいですか?【SUNGHOON】ここ最近出してきた僕たちのアルバムとはちょっと雰囲気の違う、そんなアルバムになったんじゃないかなと思います。僕達が以前出した「Bite Me」の時の雰囲気と似ている感じだと思います。――『DESIRE : UNLEASH』は全曲おすすめだと思うのですが…1番好きな曲を1人1曲ずつ、簡単な理由と一緒に教えて下さい。【NI-KI】僕は「Loose」という曲です。今の夏にぴったりな曲になってるので、ドライブしながらでも聞いてくださったらうれしいです。【JAKE】僕も「Loose」です。暑い夏に涼しく感じさせてくれる曲なので、ぜひ聞いて下さい。【HEESEUNG】「Flashover」もいいし、「Loose」もいいけど…1つ選ばないとダメですかね?(笑)。僕はやっぱり2曲、「Flashover」も「Loose」もいいなと思います。「Flashover」は聞いたらとても喜んでもらえると思うし、「Loose」も同様です。【JUNGWON】僕は「Helium」です。JAYさんの曲です!公演の時に歌うといいんじゃないかなと思うので好きです。【SUNGHOON】僕は「Flashover」です。イントロ曲でもあるんですが、楽しい感じで、そしてボーカルが魅力的に聞こえてくる曲なので好きですね。【SUNOO】僕も「Flashover」をおすすめしたいところなんですが(笑)、他のメンバーもたくさん言ったので、僕は「Too Close」にします。この曲は本当に聞いてみると中毒性のある曲で、ENGENEの皆さんもとてもリラックスして聞けるんじゃないかなと思うのでおすすめです。【JAY】僕は「Helium」です。僕が制作しました!たくさん聞いて下さい、お願いします。――タイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」の魅力ポイントを教えてください。【JUNGWON】先ほどSUNGHOONさんが言ってくれたみたいに、2023年にリリースした「Bite Me」の時のように、僕たちが約2年ぶりにこういったカラーで戻ってきました。ENGENEの皆さんもこういったちょっとダークな感じのENHYPENの姿を好きな方が多いみたいなので、そういった点が魅力ポイントじゃないかなと思います。パフォーマンスと合わせてぜひ聞いてほしいです。【NI-KI】パフォーマンスのポイントは、歌詞の中に「beautiful fire」という歌詞があるんですけど、火に合わせて手で火を表現するポイントの振り付けです。ぜひそこに注目していただけたらなと思います。――JAYさんは「Helium」でプロデュース・作詞・ギター演奏に参加しましたが、制作過程で挑戦したこと、意識したことは何ですか?【JAY】メンバー全員の声や心を意識して制作に参加しました。本当にチームに似合う、そしてすごく公演で盛り上がれる、そういう曲を目指して頑張って作りました。――日本にいるENGENEのみなさんにメッセージをお願いします。【SUNOO】僕たち6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』でカムバックしました。皆さん待っててくれたと思うし、とても期待してくれていると思います。たくさんの愛情と関心をよろしくお願いします。【『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』公演概要】■東京・味の素スタジアム7月5日(土)午後5時30分開演7月6日(日)午後5時30分開演■大阪・ヤンマースタジアム長居8月2日(土)午後5時開演8月3日(日)午後5時開演【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング。記録は2025年6月16日付(集計期間:2025年6月2日〜8日)。合算ランキングとは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照