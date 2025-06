MUCCが6月7日、神奈川・川崎 CLUB CITTA’にてツアー<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。 いつどこで生まれ、何をどれだけ摂取し、どのような環境の中で生き抜きながら、いかにその特性を獲得してきたのか。MUCCというバンドに関するトレーサビリティが赤裸々なほどに提示された最新アルバム『1997』を今春に発表したあと、彼らが週末ごとに各地を廻って続行してきたのが<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>だ。 1997年に始動したMUCCが、これまでにどのような音楽たちと接しながら、どのようにライヴを積み重ね、唯一無二なバンドになってきたのかということ。それをまずはアルバム『1997』をもって自ら証明し、そのうえでライヴの場でもバンドとしてのアイデンティティを実証していくことになったのが、このツアーだったと言えるだろう。なにしろ、トレーサビリティの明確さはそのまま信頼性にもつながる。 「川崎! 今日はツアーファイナルということで、最後まで思いっきりMUCCを感じて帰ってください。一緒に良いライヴにしていきましょう。よろしく!!」──逹瑯 ツアー初日の新潟 LOTS公演、ツアー中盤のZepp Shinjuku公演と観る機会を得てきた筆者からすると、今宵の川崎 CLUB CITTA’ で繰り広げられたライヴは、MUCCが自らアルバム『1997』の世界を“超えてみせる”場にもなっていたのではなかろうか。なぜなら、全16曲にものぼる収録曲たちを余すところなく実演し、それを夢烏(=MUCCファンの総称)たちと密に共有していくことになった今ツアーを通して、ライヴバンドMUCCは各曲を音源以上の演奏クオリティと、原曲を超える粋なアレンジメント、録音物とはまた異なるダイナミズムと表現力をもって、アルバム『1997』の持つより深い味わいを堪能させてくれることになったのである。 スカロックビートの切れ味と躍動感がいっそう増した「桜」、リフトダイバーの数がますます増加していた中でミヤの弾くギターが冴えわたっていた「invader」、逹瑯の卓越したヴォーカル技術が発揮されていた「蜻蛉と時計」、YUKKEの発するグルーヴを軸にしながらダンスチューンとしての輝きに磨きがかかっていた「B&W」、フォーキーな旋律と物語性を持った歌詞に機微を感じる「October」。 あるいは、ヴィジュアル系という言葉が生まれる以前にお化粧バンドだの黒服バンドだのと呼称されていた先駆者へのオマージュが詰まった「Round & Round」に、’90年代オルタナティヴメタルの栄華を彷彿とさせる「Guilty Man」、そして世界に通用する日本発ミクスチャーロックを’90年代に確立した彼のバンドへの愛にあふれた「Boys be an Vicious」などからも、MUCCがこのツアーを遂行していく中でどれだけの鍛練を経てきたのか、ということはよくわかった。 しかも、今宵のライヴでは後半へ向かえば向かうほど、さらに内容がディープさを強めていったところがあり、’90年代どころか’80年代の空気までをも内包した「LIP STICK」では、サポートメンバーの吉田トオルがステージセンターまで躍り出て、ショルダーキーボードを操りながら『F1グランプリ』のテーマ曲として一斉を風靡した、T-SQUAREの「TRUTH」を彷彿とさせる音色とフレーズで場内を沸かせることに。 あげく、シリアスさと普遍性をたたえた「不死鳥」ではMUCCの3人のみならず、吉田トオル、サポートドラマーのAllen(※ただし彼はオフマイクでの歌唱)も含めた5人でアカペラを披露するというバンド史上初と思われる試みも実現し、まさに“ツアーの中で曲が成長していった結果”をありありと見せつけられるに至ったのだった。 かと思えば、アルバムの中では“匂わせ”程度だった要素が、いよいよこのツアーファイナルでは赤裸々に明かされる事態も発生。なんと、新たにイントロ部分が付け加えられていた「△(トライアングル)」では、限りなくKing Crimsonの「21st Century Schizoid Man」に近いフレーズが奏でられたのだから面白過ぎる。ちなみに、この曲の間奏についてはおそらくRed Hot Chili Peppersの「Can’t stop」からインスパイアを受けたものと推察できそうだ。この手の音楽的な遊び心と洒落っ気があふれるアプローチは、とにかく聴いていて楽しい。いいぞもっとやれ(笑)。 …と思っていると、カオスみの強い「蒼」の間奏では、これまた音源では若干控えめに挿入されていたNirvanaの「Smells Like Teen Spirit」の超有名フレーズが、ライヴだからこそのMUCCスタイルにて観衆を煽っていくことになったのだから堪らない。 喰らってきたものを血肉にし、さまざまな経験もしてきた中で、MUCCは今ルーツをつまびらかにすると同時に、自分たちにしか生み出せないオリジネイターとしてのパフォーマンスを手中にしたのだと考えると、これはとても感慨深いこと。なおかつ、やはりアルバム『1997』は彼らにとって重要なマイルストーンになったと言えるはず。 「俺たち、あなたたちひとりひとりの未来に、お互いがなくてはならない存在で在り続けられるように、これからも頑張っていきましょう。たとえどんな未来だろうが、乗り越えて進んでいこうぜ!」──逹瑯 このあと、本編ラストに向けてのセクションで聴けたのは逹瑯のこの言葉から始められた「空っぽの未来」、場内がシンガロング大会となった「ニルヴァーナ」、ミヤからの号令で全夢烏が“肩を組みながら”大いに盛り上がるというイレギュラーな光景を呈した「名も無き夢」。どれもそれぞれに光と影の両面をMUCCらしい手法にて描いた曲たちであり、この3曲は本編ラストに向けての布石になっていたとも受け取れた。 “Daydream Believer 愛をもっとくれ そんなに もう 時間がないんだ”──<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>の最後に、高らかに力強く奏でられた「Daydream […]

