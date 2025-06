PIZZA OF DEATH RECORDSが、新イベント<Hub Slice>(ハブスライス)を開催することが発表となった。 同イベントはアーティスト、お客さん、そしてライブハウスの“ハブ”となることを目指して、不定期ながら定期的に開催する予定とのことだ。出演アーティストはジャンル、所属、年齢、形態などあらゆる垣根を取り除き、ただ“かっこいい人達とかっこいいイベントをしたい”という思いのもとに実施される。 この開催発表と同時に、9月に開催される<vol.1>、10月に開催される<vol.2>、12月に<vol.3>の出演アーティストと詳細が一挙公開となった。チケットの先行受付は本日6月12日19時より。 ■<PIZZA OF DEATH RECORDS presents “Hub Slice vol.1”>9月7日(日) 東京・下北沢ERAopen17:00 / start18:00出演 (ABC順)・Knosis・ReVERSE BOYZ・View From The Soyuz ■<PIZZA OF DEATH RECORDS presents “Hub Slice vol.2”>10月11日(土) 東京・下北沢ERAopen17:00 / start18:00出演 (ABC順)・Earthists.・Good Grief・トップシークレットマン・+1 artist(後日公開) ■<PIZZA OF DEATH RECORDS presents “Hub Slice vol.3”>12月14日(日) 東京・下北沢ERAopen17:00 / start18:00出演 (ABC順)・ANORAK!・DC・moreru・TIVE ▼チケットADV \3500 / 餓鬼割 \1000【オフィシャル1次先行】受付期間:6/12(木)19:00〜6/20(金)23:59受付URL:https://eplus.jp/hub-slice/【オフィシャル先行2次】受付期間:6/27(金)12:00〜7/6(日)23:59受付URL:https://eplus.jp/hub-slice/【一般販売】受付期間:7/12(土)10:00〜受付URL:https://eplus.jp/hub-slice/●餓鬼割チケットについて※2025年6月21日(土) 12:00~20:00 […]

The post PIZZA OF DEATH RECORDS、ライブハウスで新イベント立ち上げ「かっこいい人達とかっこいいイベントをしたい」 first appeared on BARKS.