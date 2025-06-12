¸½¶âµëÉÕ¤Ë¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ ¡ÖÍ½ÁÛ¤è¤ê²¼¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Èºâ¸»ÉÔÂ¡É·üÇ°¤ÎÀ¼
¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂÐ·è¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëµëÉÕ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ë·üÇ°¡×¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Í¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÈÅÞ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÍ»ÏÂ¤ò¿Þ¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡¢°ÛÎã¤Î¡È¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖÊª²Á¹â¤â¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡Ê¸ºÀÇ¡Ë¤â¡¢·ë¶É¡¢ÀèÁ÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á´¤Æ²ÝÂê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀèÁ÷¤ê¤«Ìµºö¡¢¤³¤ì¤¬ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÆÃÄ§¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖËÜÅö¤Ë2000±ß¤Î¤ªÊÆ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤¬172±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢160±ßÂæ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÌîÅÞ¤¬ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬¸½¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Ö¡Êºâ¸»¤È¤Ê¤ë¡Ë¾å¿¶¤ì¤¿ÀÇ¼ý¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¤É¤â¤Ï¡¢¡ØÀÇ¼ý¤¬¼«Ì±ÅÞ¡¦Í¿ÅÞ¤Î¤â¤Î¤À¡Ù¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉî¿«¤Ï¤ä¤á¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×
¤½¤Î¡ÈµëÉÕ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ÏÀ©ÅÙÀß·×¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ö´üÂÔ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤«¤¬¤·¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£»ä¤Ï¤â¤¦Ç¯´ó¤ê¤À¤«¤é¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö2¡¢3Ëü±ß¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö¹â¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢5Ëü¤È¤«¤½¤ì°Ê¾å¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÀ¸³è¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â³Û¤Ï¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤«¤é4Ëü±ßÄøÅÙ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºâ¸»¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÎÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¿¶¤ì¤¬¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¡Ä
¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô
¡Ö´ØÀÇÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀÇ¼ý¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¤â²¼¿¶¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ºâ¸»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±¤ë½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¼ê¸ü¤¯¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢½¸Ìó¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Èø»ÖºùÎ¤ ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê¤ª¤È¤È¤¤¡Ë
¡Öº£²ó¤Î½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÅÙ¤Ï»²µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤¸µ½°±¡µÄ°÷¡£¤¤ç¤¦¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³Èø»ÖºùÎ¤ ¸µ½°±¡µÄ°÷
¡Ö¡Ê½ÐÇÏ²ñ¸«¤«¤é¡Ë24»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤¤¤¦ÀµÞ¤Ê·ëÏÀ¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤ÏÅÞ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
»³Èø»ÖºùÎ¤ ¸µ½°±¡µÄ°÷
¡Ö»Ö¤¢¤ëÊý¤â¡¢º£¸å¡¢Î©¸õÊä¤Î·èÃÇ¤Ëí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
»³Èø»á¤Ï¡ÖÅý¼£Ç½ÎÏ¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÇ½ÎÏ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ªÍ¶¤¤¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸øÇ§¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
º£¸å¡¢ÅÞ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£