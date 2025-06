◆「ボイプラ2」センター2人明らかに

【モデルプレス=2025/06/12】グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYSPLANET」(以下「ボイプラ2」)の「グローバルシグナルソングショーケース」が6月12日午後6時より、公式YouTubeなどを通じて全世界で公開された。番組を象徴する“シグナルソング”のパフォーマンスが話題を呼んでいる。同ショーケースではシグナルソング『HOLA SOLAR』を「Planet K ver.」「Planet C ver.」と練習生総勢160人が披露。「Planet K ver.」ではキム・ゴンウ(KIM GEON WOO)がセンター、「Planet C ver.」のセンターはグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「MAKEMATE1」(2024年)にてファイナルまで進出していたアン・シン(AN XIN)が務めた。さらに、「Planet K ver.」が水しぶきの中、「Planet C ver.」が炎の中でそれぞれ3人の候補生が踊るダンスブレイクも。ME:I(ミーアイ)を輩出した「PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」(2023)ではトレーナーとして参加し、今回の「ボイプラ2」に参加するYUMEKI(ユメキ)が「Planet K」の候補生として迫力あるダンスを見せていた。

◆「ボイプラ2」2つのプロジェクトから集結

このショーケースには「ボイプラ2」を待ち望んでいた多くのファンから反響が殺到。「シグナルソング良曲すぎ」「鳥肌立った」「早くも推し見つけられそう」「ダンスブレイクかっこよすぎ」「YUMEKIさんのダンス最高」などの声が寄せられている。「BOYSPLANET」は、「Girls Planet999」「BOYS PLANET」「I-LAND」「I-LAND2」など数々のオーディション番組を制作したスタッフの最新プロジェクト。ボーイズグループZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)を輩出した「BOYS PLANET」に次ぐオーディションとして期待が寄せられており、2つのプロジェクト「BOYSPLANET K」(7月17日より放送)、「BOYSPLANET C」(7月18日より放送)が始動する。KとCの2つのプラネットは同じフォーマットと世界観で構成され、同一進行される新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する形となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】