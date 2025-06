MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS!」』が6月19日19:00から配信される。放送64回目の番組ゲストとして出演するのはユナイトより希(Vo)とLiN(G)、vistlipより智(Vo)と海(G)だ。 ユナイトは放送前日の6月18日にフルアルバム『FANTASTiC』をリリースするほか、6月30日には渋谷 Spotify O-WESTにて<ユナイト×逹瑯 2MAN LIVE「the sequel to last night’s dream」>を開催する。なお、LiNは同公演および、9月からスタートする<逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS] >のサポートメンバーとしてもステージに立つことが決定しているなど、その事前に行われるトークにも期待が高まるところ。 一方、7月7日に東京・Zepp DiverCityで<vistlip 18th Anniversary LIVE[Bet On The Ouroboros]>開催を控えているvistlipからは海と智が登場。海は初出演となる。リリースが発表されているニューシングル「BET」についての制作秘話なども聞くことができるとのことだ。 また、MUCCのYUKKEによるプロデュースコーナー“Mr.JACKが斬る!”には、広島を掲げた“ぶちROCK”をコンセプトとするヴィジュアル系ロックバンドZ CLEARが登場する。 ■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS!』#64配信日時:2025年6月19日(木)19:00〜MC:逹瑯(MUCC)アシスタントMC:団長(NoGoD)ゲスト:希・LiN (ユナイト) / 智・海(vistlip)▼視聴URL・YouTube https://youtube.com/live/cfqe44Tvqnw・ニコニコ生放送 https://live.nicovideo.jp/watch/lv347922249 関連リンク ◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルYouTubeチャンネル◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルニコ生チャンネル

