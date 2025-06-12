kein、メジャー2nd EPリード曲「波状」MV公開
keinのメジャー2nd EP『delusional inflammation』（読み：ディルージョナル・インフラメーション）から、リードトラック「波状」のミュージックビデオが公開された。 ◆「波状」MV 7月9日に発売される2nd EP『delusional inflammation』は、タイトルの通り“妄想による炎症”がコンセプトの作品。 「波状」は美しくも儚い、悲哀を感じさせる楽曲となっている。MVは楽曲の幻想的な世界観を体現するかのような、退廃的で耽美なまさにkeinらしい映像となった。『delusional inflammation』初回限定盤には「波状」MVメイキング映像も収録される予定だ。 2nd EP『delusional inflammation』 2025年7月9日（水）Release詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46471 【初回限定盤】（CD＋Blu-ray） KICS-94204／価格：\5,500（税抜価格\5,000） 収録内容CD1.斧と初恋（lyrics : 眞呼 / music : 攸紀）2.幻想（lyrics : 眞呼 / music : 玲央）3.幾何学模様（lyrics : 眞呼 / music : aie）4.晴レノチアメ（lyrics : 眞呼 / music : aie）5.波状（lyrics : 眞呼 / music : 攸紀） Blu-ray1.「波状」Music Video2.「波状」Music Video Making 【通常盤】（CD only） KICS-4204／定価：\2,750（税抜価格\2,500） 収録内容初回限定盤CDと同内容 ・早期予約キャンペーン詳細URL：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16332/キングレコード公式オンラインショップ「KING […]
The post kein、メジャー2nd EPリード曲「波状」MV公開 first appeared on BARKS.