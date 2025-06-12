¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¡Ö´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× Ãæ¹ñ·³¶õÊì¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¿Ê½Ð¡¦ÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¡Ö°Û¾ïÀÜ¶á¡×¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È
Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë¡Ö°Û¾ïÀÜ¶á¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄÅý¹çËëÎ½Ä¹¤Ï¡Ö´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡Ö¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÜ¶á¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¡Ø°Û¾ïÀÜ¶á¡Ù¤Ê¤É¤Î¡Ë¹ÔÆ°¤ò¸Î°Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î7Æü¤ËÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì2ÀÉ¤¬½é¤á¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î³¤°è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶õÊì¡Ö»³Åì¡×¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿J15ÀïÆ®µ¡¤¬³¤¼«¤ÎP3C¾¥²üµ¡¤Î¤ï¤º¤«45¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤ËÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½80Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉ½¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¼þÊÕ¤Î³¤°è¤ä¾å¶õ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¤ÎµÈÅÄÅýËëÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ë´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£