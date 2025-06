◆ME:I「WHO I AM」リリース決定

【モデルプレス=2025/06/12】11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)が、9月3日に1ST ALBUM『WHO I AM』(フーアイアム)を発売することが決定。あわせて、新ビジュアルとジャケット写真が解禁された。今作は、タイトル曲「THIS IS ME:I」をはじめとする新曲5曲と「第75回NHK紅白歌合戦」でも披露したデビュー曲「Click」や「Hi Five」「MUSE」を含む既存曲6曲を加えた全11曲を収録。『WHO I AM』というアルバム名の通り、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっている。

◆「WHO I AM」詳細

また、ME:Iをデビューから支え続けたYOU:ME(ファンネームの由来)であり、グループのアイデンティティでもあるYou&MEの概念から「私たちは共同体」という思いを込め、ME:Iメンバーの結束とYOU:MEとの固い絆を表現。さらに、新たなビジュアルも解禁。モノトーンのシックな衣装を着こなし、デビュー時とは一味違う大人っぽい表情のアーティスト写真・ジャケット写真が公開となった。2024年4月のデビューから目まぐるしい1年を駆け抜けてきたME:Iの魅力が詰まった作品となっている。7月26日には長野公演を皮切りに、全国6都市を回る自身初のアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVETOUR “THIS IS ME:I』もスタートする。(modelpress編集部)発売日:9月3日形態数:4形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤)【初回限定盤A(CD+DVD)】CD:1.THIS IS ME:I /2.Royal Energy /3. キラキラ/4.Fan Letter/5.Summer Magic/6.Click /7.Hi Five/8.Sweetie/9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)DVD:WHO I AM Jacket Shooting Behind【初回限定盤B(CD+DVD)】CD:※初回限定盤Aと同様DVD:THIS IS ME:I Recording Behind【通常版(CD)】CD:※初回限定盤Aと同様【FC限定盤(CD)※ファンクラブ会員のみ購入可能】CD:※初回限定盤Aと同様【Not Sponsored 記事】