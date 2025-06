1973－74シーズン以降初…マッコネルが大舞台でベンチから10得点5アシスト5スティールを記録

インディアナ・ペイサーズは、6月12日(現地時間11日、日付は以下同)にホームのゲインブリッジ・フィールドハウスで臨んだ「NBAファイナル2025」第3戦で、オクラホマシティ・サンダーを116-107で下し、2勝1敗でシリーズをリードした。

ペイサーズではベンチスタートのベネディクト・マサリンが両チーム最多の27得点に4リバウンドを奪ったほか、タイリース・ハリバートンがトリプルダブル級(22得点9リバウンド11アシスト)のスタッツに2スティール、パスカル・シアカムが21得点6リバウンド4アシスト2スティールと続いた。

この試合、ペイサーズはベンチポイントで49-18とサンダーを圧倒。このチームに良いリズムをもたらした1人が、TJ・マッコネルだった。キャリア10年目のポイントガードは、ペイントタッチからチームメートたちの得点機会を演出したほか、相手のスローインをスティールしたり、オフェンシブ・リバウンドをもぎ取るなどチームのポゼッションを増やし、15分6秒のプレータイムで10得点1リバウンド5アシスト5スティールと躍動。

「相手のディフェンスはエリートなんだ。だから彼ら(サンダー)が僕らへ群がって囲い込んでスティールする前に、ペイントへ入ろうとした」と試合後に語った33歳のベテランは、攻防両面で勢いをもたらす貴重な働きを見せた。

1973-74シーズンにスティールの統計が始まってから、ファイナルという大舞台でベンチスタートの選手が1試合で10得点5アシスト5スティールを残したのはこの日のマッコネルがNBA史上初。

サンダーの守備網をかいくぐり、素早くボールプッシュしてレイアップに持ち込んだり、ペイントエリアからショットを決めるなど、マッコネルの活躍はペイサーズの第3戦勝利に不可欠なものだったと言っていい。両チームの頂上決戦は、ペイサーズのホームで14日に第4戦が行われる。

T.J. MCCONNELL: ALL HEART, ALL HUSTLE

😤 10 PTS

😤 5 AST

😤 5 STL

First player since 1973-74 to record these numbers off the bench in a Finals game 🤯🤯 pic.twitter.com/sKcwp9U1d4

- NBA (@NBA) June 12, 2025