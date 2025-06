【DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR】 会期:6月26日~ ※全国6都市で順次開催

コジマプロダクションはパルコと共同企画のもと、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(以下、デス・ストランディング 2)」発売記念イベント「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」を全国6都市(渋谷・札幌・心斎橋・仙台・広島・名古屋のPARCO)にて開催する。

コジマプロダクション最新作「デス・ストランディング 2」の発売を記念し、全国6都市を巡るポップアップショップイベント「DEATH STRANDING 2 JAPANPOPUP TOUR」が開催決定。本イベントでは、ツアーイベントオリジナル商品をはじめ、「Brain Dead (ブレインデッド)」、「Louis Robuchon (ルイ・ロブション)」、「GEEKS RULE(ギークス ルール)」、「ディスクユニオン」とのブランドコラボレーショングッズや、コジマプロダクションの新作グッズが販売される。

本イベントは6月26日の渋谷 PARCO会場から始まり、札幌、心斎橋、仙台、広島、名古屋のPARCO各店舗で巡回開催。渋谷 PARCO会場では、B1F「米とサーカス」とのコラボレーションメニューも展開。「デス・ストランディング 2」の世界を体験できるイベントとなる。

開催概要

渋谷

会期:6月26日~7月21日

会場:渋谷 PARCO 6F 特設会場

営業時間:10時~21時

札幌

会期:7月26日~8月4日

会場:札幌 PARCO 4F イベントスペース

営業時間:10時~20時

心斎橋

会期:8月9日~8月18日

会場:心斎橋 PARCO 9F イベントスペース

営業時間:10時~20時

仙台

会期:8月23日~9月7日

会場:仙台 PARCO 本館 4F イベントスペース

営業時間:10時~20時30分

広島

会期:9月12日~9月28日

会場:広島 PARCO 本館 8F 特設会場

営業時間:10時~20時30分

名古屋

会期:10月3日~10月13日

会場:名古屋 PARCO 南館 7F PARCO SQUARE

営業時間:10時~20時

【JAPAN POPUP TOUR オリジナルグッズ】

パック T シャツ 各4,950円

クリアファイル 各550円

モバイルバッテリーケース 各2,420円

LED ライト 各1,650円

サーモボトル 各2,970円

BB マグカップ 1,650円

DEATH STRANDING 2 ロゴポスター 1,650円

BT トレーディングアクリルキーホルダー 660円

クリプトビオシス トレーディングピンバッジ 770円

トレーディングアクリルキーホルダー 660円

トレーディング ピンバッジ 770円

【デス・ストランディング 2/KOJIMA PRODUCTIONS オリジナルグッズ】

DEATH STRANDING 2 フライトタグ 各990円

DEATH STRANDING 2 × DAICHI MIURA アクリルプレート 4,000円

DEATH STRANDING 2 Qpid 6pc 55,000円

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved