「デススト2」、パルコで開催のポップアップツアーグッズ公開。ロゴデザインのTシャツなどがラインナップ
コジマプロダクションはパルコと共同企画のもと、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（以下、デス・ストランディング 2）」発売記念イベント「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」を全国6都市（渋谷・札幌・心斎橋・仙台・広島・名古屋のPARCO）にて開催する。
コジマプロダクション最新作「デス・ストランディング 2」の発売を記念し、全国6都市を巡るポップアップショップイベント「DEATH STRANDING 2 JAPANPOPUP TOUR」が開催決定。本イベントでは、ツアーイベントオリジナル商品をはじめ、「Brain Dead （ブレインデッド）」、「Louis Robuchon （ルイ・ロブション）」、「GEEKS RULE（ギークス ルール）」、「ディスクユニオン」とのブランドコラボレーショングッズや、コジマプロダクションの新作グッズが販売される。
本イベントは6月26日の渋谷 PARCO会場から始まり、札幌、心斎橋、仙台、広島、名古屋のPARCO各店舗で巡回開催。渋谷 PARCO会場では、B1F「米とサーカス」とのコラボレーションメニューも展開。「デス・ストランディング 2」の世界を体験できるイベントとなる。
開催概要
渋谷
会期：6月26日～7月21日
会場：渋谷 PARCO 6F 特設会場
営業時間：10時～21時
札幌
会期：7月26日～8月4日
会場：札幌 PARCO 4F イベントスペース
営業時間：10時～20時
心斎橋
会期：8月9日～8月18日
会場：心斎橋 PARCO 9F イベントスペース
営業時間：10時～20時
仙台
会期：8月23日～9月7日
会場：仙台 PARCO 本館 4F イベントスペース
営業時間：10時～20時30分
広島
会期：9月12日～9月28日
会場：広島 PARCO 本館 8F 特設会場
営業時間：10時～20時30分
名古屋
会期：10月3日～10月13日
会場：名古屋 PARCO 南館 7F PARCO SQUARE
営業時間：10時～20時
パック T シャツ 各4,950円
クリアファイル 各550円
モバイルバッテリーケース 各2,420円
LED ライト 各1,650円
サーモボトル 各2,970円
BB マグカップ 1,650円
DEATH STRANDING 2 ロゴポスター 1,650円
BT トレーディングアクリルキーホルダー 660円
クリプトビオシス トレーディングピンバッジ 770円
トレーディングアクリルキーホルダー 660円
トレーディング ピンバッジ 770円【デス・ストランディング 2/KOJIMA PRODUCTIONS オリジナルグッズ】
DEATH STRANDING 2 フライトタグ 各990円
DEATH STRANDING 2 × DAICHI MIURA アクリルプレート 4,000円
DEATH STRANDING 2 Qpid 6pc 55,000円
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