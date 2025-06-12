¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤ªÁ°¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×°å½Ñ¤ËÄ¹¤±¤¿½÷À¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¼¡¼¡£¡¿¸åµÜ°åÈÞÅÁ§
¡Ø¸åµÜ°åÈÞÅÁ¡Ù¡ÊÎÞÌÄ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇÊ¸¸Ë´©¡Ë¡§¸¶ºî¡¢¤ä¤â¤ê»Íµ¨¡£¡§Ì¡²è¡¢Åè¡§¹½À®¡¢Îú¥ß¥µ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡Ø¸åµÜ°åÈÞÅÁ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¤¢¤ëÍýÍ³¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡¢¸åµÜ¤Î»þÂå¡ÖÀã²Ú¹ñ¡×¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¤¿Çò°æÍö¤³¤ÈÇòÍö¡£¿ÆÍ§¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤È´Ç¸î»Õ»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ¿Í¤òµß¤¦Èà½÷¤Ï¡¢°åÎÅ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö°åÀç¡×¤È¿ò¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Àã²Ú¹ñ¤Î¹Ä»Ò¡¦àèÎ¤Ï¡¢ÇòÍö¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¡È°åÈÞ¡É¤È¤·¤Æ¸åµÜÆþ¤ê¤òÌ¿¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢àèÎ¤ÏÌõ¥¢¥ê¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ö°åÀç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷¤¬¸½Âå°å³Ø¤Ç¸åµÜ¤ÎÉÂ¤òÌþ¤¹Å¾À¸¸åµÜ¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¸åµÜ°åÈÞÅÁ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©Ruina ©Shiki Yamori/SQUARE ENIX ©Shima/SQUARE ENIX
©Ruina ©Shiki Yamori/SQUARE ENIX ©Shima/SQUARE ENIX
¡Ø¸åµÜ°åÈÞÅÁ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¤¢¤ëÍýÍ³¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡¢¸åµÜ¤Î»þÂå¡ÖÀã²Ú¹ñ¡×¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¤¿Çò°æÍö¤³¤ÈÇòÍö¡£¿ÆÍ§¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤È´Ç¸î»Õ»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ¿Í¤òµß¤¦Èà½÷¤Ï¡¢°åÎÅ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö°åÀç¡×¤È¿ò¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Àã²Ú¹ñ¤Î¹Ä»Ò¡¦àèÎ¤Ï¡¢ÇòÍö¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¡È°åÈÞ¡É¤È¤·¤Æ¸åµÜÆþ¤ê¤òÌ¿¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢àèÎ¤ÏÌõ¥¢¥ê¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ö°åÀç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷¤¬¸½Âå°å³Ø¤Ç¸åµÜ¤ÎÉÂ¤òÌþ¤¹Å¾À¸¸åµÜ¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¸åµÜ°åÈÞÅÁ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©Ruina ©Shiki Yamori/SQUARE ENIX ©Shima/SQUARE ENIX
©Ruina ©Shiki Yamori/SQUARE ENIX ©Shima/SQUARE ENIX