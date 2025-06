さまざまな夏の楽しみ方・過ごし方が知れる！リビングデザインセンターOZONE「集う・涼む・遊ぶ　夏の工夫」

リビングデザインセンターOZONEでは、「集う・涼む・遊ぶ 夏の工夫」と題し、さまざまな夏の楽しみ方・過ごし方を提案するイベントやWebでのコンテンツ発信、館内の家具・インテリアアイテムを扱うショールームによるセールなどを、2025年6月12日(木)〜8月26日(火)に実施します。

リビングデザインセンターOZONEでは、「集う・涼む・遊ぶ 夏の工夫」と題し、さまざまな夏の楽しみ方・過ごし方を提案するイベントやWebでのコンテンツ発信、館内の家具・インテリアアイテムを扱うショールームによるセールなどを、2025年6月12日(木)〜8月26日(火)に実施。

会期中は、リアルセミナーや館内での展示・Webを通した住まいづくりの情報発信をはじめ、親子向けワークショップ、OZONEプロモーション誌「OZONE PRESS」と連動したインテリアの展示などを予定しています。

大切な誰かと囲む食卓や、日常から解放されて過ごす時間が、新たな思い出を刻んでくれる季節。

暑さに負けない、夏を心ゆくまで楽しむための工夫を提案します。

【ワークショップ】

スパイスの基礎知識を学び、調合、自分好みのカレースパイスを作る「スパイス調合から始める、大人の本格カレーの作り方」、段ボールを使って財布を作る「カラフルな段ボールで財布をつくろう!アップサイクルに親子でチャレンジ」の2つのワークショップを開催します。

◆スパイス調合から始める、大人の本格カレーの作り方

2025年6月29日(日)

◆カラフルな段ボールで財布をつくろう!アップサイクルに親子でチャレンジ

2025年8月8日(金)

・各ワークショップ詳細

◆スパイス調合から始める、大人の本格カレーの作り方

講師

田中 有美・山崎 愛(栄養士、フードコーディネーター、プラントベースフードアドバイザー)

内容

スパイスの基礎知識を学び、調合を体験して、自分好みのカレースパイスを作ります。

その後は、おすすめブレンドのスパイスを使ったカレーの作り方をご覧いただきながら、試食も楽しめる盛りだくさんの内容です。

試食には、日本でも話題となっている植物由来の原材料を使用した「プラントベースフード」で作ったカレーやアチャーが用意されています。

<試食メニュー>

・ダルカレー(南インド豆カレー)

・サグカレー(ほうれん草のカレー)

・野菜のアチャール(インド風漬物)2種

※ごはん(バスマティライス)つき

日時 :2025年6月29日(日)11:30〜13:00

会場 :3F weeeat! studio

参加費 :CLUB OZONE住まいる会員:1,650円(税込)/人

一般:2,200円(税込)/人

※1回のお申込みにつき、お席と食品の用意は一人分となります。

複数名でご参加希望の方は各自で申込みできます。

※ワークショップ申込前に会員登録が完了していない場合、

受講料は1,650円(税込)となりませんので、ご注意ください。

定員 :18名

申込方法:事前申込制(先着順)

※調合したスパイスはお持ち帰りいただけます。

ご自宅でのカレー作りを楽しめます。

(※お客様自身での調理体験はありません)

大人の本格カレーをご自宅でも!

自分好みのカレースパイスを調合

※画像はイメージです。

◆カラフルな段ボールで財布をつくろう! アップサイクルに親子でチャレンジ

講師

島津 冬樹(Carton Studio)

内容

段ボールアーティストとして活躍する島津冬樹さんが世界中を旅して集めた段ボールを使って、世界でひとつの財布を作るワークショップです。

様々な種類の段ボールの中から好きな柄とサイズを選んだら、接着剤やホチキスを使わずに組み立てて作ります。

財布作りを通してアップサイクル(再利用)について学ぶことができ、お子様の夏休みの宿題にもおすすめです。

日時 :2025年8月8日(金)11:00〜11:40/13:00〜13:40/14:00〜14:40

会場 :5F セミナールーム

定員 :各回10個

申込方法:事前申込制(先着順)

参加費 :2,200円(税込)/1個

支払方法:当日支払い(現金のみ)

<講師プロフィール>

1987年生まれ。

多摩美術大学卒業後、広告代理店を経てアーティストへ。

在学中に自宅にあった段ボールで間に合わせの財布を作ったことをきっかけに、「段ボール財布」を作り始める。

著書に『段ボールはたからもの 偶然のアップサイクル』(柏書房)、『段ボール財布の作り方』(ブティック社)がある。

段ボールでオリジナルの財布作り

好きな柄とサイズを選んで作る

※画像はイメージです。

※やむを得ない事情により、中止または延期とさせていただく場合があります。

【OZONEカタログライブラリー登録企業紹介展示】

さまざまなメーカーの建材、家具、住宅設備などの製品カタログやサンプルを、自由に比較検討できる情報スペース「OZONEカタログライブラリー」にて、「集う・涼む・遊ぶ 夏の工夫」をテーマに、19社の製品をピックアップし展示します。

キッチン設備や家電といった食で集うアイテムをはじめ、遮熱材・断熱材や真空ガラス、カーテンや雨戸・網戸といった快適に涼むアイテム、ガーデンシンクやシェードなどお庭やアウトドアリビングで楽しく過ごすためのアイテムを紹介します。

吉岡電機工業株式会社(冷凍冷蔵庫「mabe」)

株式会社ユニソン(ガーデンシンク「フレイム」)

※画像はイメージです。

【リビングデザインセンターOZONE 概要】

家具やキッチン、住宅設備などのショールーム・ショップや、専門のコンサルタントによる家づくりサービスを行う、住まいとインテリアの情報センターです。

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分、

都営新宿線・京王新線「新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

