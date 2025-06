米韓の間に奇妙な空気が流れる。6月4日に発足した李在明(イ・ジェミョン)政権をトランプ(Donald Trump)政権が反米集団扱いするのだ。韓国観察者の鈴置高史氏も「これほど露骨な韓国イジメを見るのは初めて」と驚く。

「中国の言いなりになるな」

鈴置:李在明政権を見るホワイトハウスの目が異様です。これまでなら韓国に新しい大統領が誕生すると直ちに報道官が就任を祝ったうえ、米韓首脳の電話協議を設定したものでした。

しかし、今回は全く異なりました。現地時間の6月3日に李在明政権誕生に対するコメントを聞かれたホワイトハウスのK・レビット(Karoline Leavitt)報道官は、手もとの書類を繰りながら「(李在明大統領に関する答弁資料は)ここにあるはずなんだけど……。ない。探しときますから」とにっこり笑って誤魔化したのです。

6日夜に行われたトランプ大統領との電話協議。何を語ったか米国側は明かさず

ホワイトハウスの「Press Secretary Karoline Leavitt Briefs of Member of the Media, June 3, 2025 」(6月3日、開始23分32秒から)で視聴できます。

大統領に正式就任はしていませんでしたが、韓国メディアが一斉に当選確実を打ち、李在明氏も勝利宣言した後でした。明らかに李在明政権を無視して見せたのです。結局、韓国紙をはじめ世界のメディアは、個別にホワイトハウスにコメントを求める羽目に陥りました。

メディアへのメールによる回答も異常でした。就任祝いの言葉もないうえ、唐突に「中国の干渉への懸念」が述べられていたのです。

ロイター通信の記事「White House calls South Korea election ‘fair,’ expresses concern about Chinese influence」(6月3日、日本=韓国時間6月4日午後6時1分に更新)からコメントを全て引用します。

・The US-ROK Alliance remains ironclad. While South Korea had a free and fair election, the United States remains concerned and opposed to Chinese interference and influence in democracies around the world.

韓国を乗っ取った共産主義者

――「世界中で中国が民主主義に干渉することに懸念し、反対する」と言い切っていますね。

鈴置:もちろん、新政権が中国の言いなりになっていくことへの警告です。しかし韓国は今現在は一応、同盟国ですから新政権が発足した瞬間からこれほど露骨に牽制するのも異例です。

M・ルビオ(Marco Rubio)国務長官の声明「Election of Republic of Korea President Lee Jae-myung」(6月3日)と比べてもホワイトハウスの姿勢の異様さが分かります。

ルビオ声明は冒頭で祝いの言葉を述べたうえ、米韓は同盟をより現状に合わせ、米日韓の協力も深めると謳う常識的なものでした。もちろん「中国による属国化」への懸念といった過激な部分はありませんでした。

――なぜ、ホワイトハウスと国務省でこれほどの差があるのでしょうか?

鈴置:先ほど引用したロイターの記事が謎解きしています。トランプ大統領に強い影響力を持つ極右のインフルエンサー、L・ルーマー(Laura Loomer)氏が6月3日、X(旧・ツイッター)で「韓国の新政権は共産主義者だ」と決め付けたと指摘したのです。記事からXのその部分を拾います。

・The communists have taken over Korea and won the Presidential election today. This is terrible.(本日、共産主義者が韓国を乗っ取り、大統領選挙で勝った。大変だ)。

この記事によると、今年に入ってルーマー氏がトランプ大統領に「不忠な安全保障担当者のリスト」を提出した後、何人かのホワイトハウスの高官が解雇されたそうです。

報道官らホワイトハウスのスタッフが李在明政権と距離を取るのも無理ありません。ルーマー氏のXを大統領は読んでいないかもしれませんが、下僚はクビになるリスクを考えざるを得ないのです。

電話協議は就任60時間後

恒例の米韓電話協議も韓国時間6日夜に行われましたが、正式就任の約60時間後でした。これまで韓国の大統領は当選当日に米国の大統領と電話するのが普通でしたから、ホワイトハウスの冷遇ぶりは明らかでした。

ホワイトハウスの報道官室は「シカト」を続けました。米韓電話協議を実施しても、何も発表しませんでした。トランプ第2期政権は電話協議をいちいち発表しないので、これは必ずしも異例とは言えません。

ただ、内容に関し問い合わせた韓国メディアに対し「協議した事実」は確認しても、それ以上は明かしませんでした。韓国の通信社NEWSISの「韓米、初のトップの通話にも温度差…トランプ・ホワイトハウスの発表は未だに」(6月7日、韓国語)が報道官室の「異様な冷淡さ」を報じています。

李在明大統領の初となるトランプ大統領との電話協議は、韓国側の発表だけに基づいて報じるほかなくなりました。韓国の各メディアは「李在明大統領は米国に招待され」「お互いが経験した暗殺のリスクに関し話し合い」「同盟強化のためにゴルフを共にすることで合意した」と極めて楽観的なトーンで報道したのです。

韓国政府は首脳会談で自国側が言っただけで相手も同意したと発表することがしばしば。とても信用できないのですが。

反米主義者の巣窟

――李在明政権は共産主義者の集まりなのでしょうか?

鈴置:共産主義者かはともかく、反米主義者で固めていることは間違いありません。米国人は自分が気に食わない相手は皆「共産主義者」呼ばわりするので、語法的には誤りでないのでしょうが。

図表「李在明が指名した政府要人の経歴」をご覧ください。ツートップの首相と秘書室長の2人がいずれも学生運動出身。ことに首相に指名された金民錫(キム・ミンソク)氏は1985年の米文化院襲撃籠城事件に関与、収監されています。

1970年代以降、韓国の学生運動家の必読書とされたのが『転換時代の論理』や『解放前後史の認識』という本です。いずれも「世界支配を目論む米国が朝鮮人民を仲たがいさせ、その対立につけ込んで軍隊を韓国に駐屯させている」との世界観で貫かれています。

韓国のある保守の知識人は『転換時代の論理』を「岩波書店の月刊誌『世界』を切り貼りしたような本」と説明しました。左派の盧武鉉(ノ・ムヒョン)、文在寅(ムン・ジェイン)の両大統領も愛読者で、ことに文在寅氏は2017年になっても「国民が読むべき本」と勧めていました。

当然、学生運動の中心人物だった新政権の首相と秘書室長はこれらの信奉者だったでしょう。李在明大統領が読んでいると明かしたことはありませんが「大韓民国の建国は親日勢力と米占領軍の合作」などの発言から『解放前後史の認識』史観の持ち主と見なされています。

朝鮮日報の「李在明、4年前に『李承晩は親日愛国』…米国のTHAAD配備は李朝末の日本に似る」(2021年7月5日、韓国語版)がそう指摘しています。

昨年12月に尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領を弾劾した時も、李在明氏が代表だった「共に民主党」は弾劾理由に対日融和政策を挙げました。

その目的は反日だけではありません。日米韓の3国軍事協力を非難する狙いでした。米外交界からは「李在明は米国の敵と手を結ぶつもりだ」と強く警戒されました。

これに関しては「トランプ就任でどうなる韓国…『米中どちらの味方か』の岐路に 米有力議員は韓国左派を“内通者”と非難」で詳述しました。

トランプ関税は日本以上に痛手

――しかし、李在明氏は大統領選挙では「韓米関係重視」を打ち出しました。

鈴置:米国の怒りを見て180度、軌道修正したのです。韓国人は保守も含め、米国が中国と勝負を決める戦いに出ていることに気づかない。仮に気づいても見えないフリをしてきた。ところが、弾劾理由に対する米国の反発は韓国人の予想以上に激しいものでした。

追い打ちをかけたのがトランプ関税です。韓国の輸出はGDPの30%以上を占めます。日本の輸出依存度は15%程度ですので、韓国の高さが分かります。韓国は最大の輸出先である米国の関税引き上げに極めて脆弱なのです。

反米姿勢を少しでも見せたら、関税でお仕置きされるのは目に見えている。そこで李在明氏は「韓米同盟が第一だ」「韓米日の協力も重要だ」と猫を被って見せたのです。

――いつまで猫を被るのでしょうか?

鈴置:トランプ関税の問題が解決するまではおとなしくしているでしょう。ただ、台湾有事などで明確に米国側に立つよう求められた時は、抵抗すると思います。左派に限らず、韓国人は中国からの報復を極度に恐れています。

そもそも反米派の存在理由は「国際政治の舞台で米国のコマにならないこと」なのです。多くの日本人とは異なって「台頭する中国を米国が抑え込むというのなら、協力しよう」とは考えないのです。

だから李在明氏は時々、米中二股の本音を見せてしまいます。投票日直前に米TIME誌のインタビューを受けた際「もし、台湾が中国に攻撃されたら助けるか」と聞かれて「その答えは宇宙人が地球を侵略してきたときに考える」と述べ、はぐらかしたのです。

日本のせいで中国包囲網に加われぬ

――米中二股を続けようとしても米国が許さないのでは?

鈴置:韓国にはいつも使う奥の手があります。「日本が歴史問題で謝らないので、国民感情から韓米日の軍事協力――中国包囲網には参加できない」と言い張る手です。

韓国外交部が盧武鉉時代に開発した手法で、保守の朴槿恵(パク・クネ)政権を含め、多くの政権がこの手を使ってきました。『韓国消滅』第4章「日本との関係を悪化させたい」で詳述しています。

なお、この手を使うには日韓関係を悪化させる必要があります。そこで、いわゆる徴用工問題や従軍慰安婦問題で日本企業や日本政府が責任をとっていないと、また言いだす可能性があります。

新政権の国家安保室長に魏聖洛(ウィ・ソンラク)元駐露大使が指名されました。外務省の生え抜きで、その手口に熟知したこの人が反日の司令塔になっていくのではないでしょうか。

李在明政権は実用主義だから感情的な反日はしない、という人が多い。そうかもしれない。しかし、中国包囲網に組み込まれないという「実用」のために反日することだってあるのです。

ちなみに国情院長に指名された北朝鮮と近い関係の李鍾奭(イ・ジョンソク)氏が対北政策を担うのが確実視されています。

――韓国のそんな見え透いた言い訳に米国が騙されるでしょうか?

鈴置:これまでも騙されるというよりは、苦笑いしながら聞いていた感じです。大国は同盟国の顔も立ててやらねばならぬものです。でも米国も、もう甘い顔はできません。台湾有事の可能性が高まっているうえ、どうせ韓国は「共産主義者に乗っ取られた」のです。

従中国家には甘い顔をしない

――米国は今後、韓国に何を求めるのでしょうか。

鈴置:李在明当選に対するルビオ国務長官の声明にそれを示唆する部分がありました。

・We are also modernizing the Alliance to meet the demands of today’s strategic environment and address new economic challenges.(米韓両国は今日の戦略環境に合わせ、新たな経済的な挑戦に対処するために同盟を現実に見合ったものにしていく)。

安保専門家は、在韓米陸軍の一部を台湾に近いグアムなどに移す一方、在韓米空軍を増強する計画と見ています。いずれも台湾有事に備えた対中圧迫の強化が狙いです。

前者に関しては、台湾有事の際に米陸軍の「韓国からの出撃」がなくなるので韓国の左派は喜ぶでしょう。ただ、北朝鮮への牽制力は弱まるので、保守は嬉しくない。一方、北京への空爆態勢を強化する後者に対し、左派は中国から憎まれるとして反対するでしょう。

――米国は新たな兵力配置について韓国と交渉に入る?

鈴置:これまでだったら、韓国の国民感情と政権のメンツを考慮して米国はきちんと交渉したかもしれません。でも、トランプ第2期政権はそんな配慮はしない可能性が高い。どうせ相手は中国の顔色を見る政権と、それを選んだ国民なのですから。

その時、李在明政権も猫を被るのをやめ、反米の本性をむき出しにするのかもしれません。

鈴置高史(すずおき・たかぶみ)

韓国観察者。1954年(昭和29年)愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター(ハワイ)でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』(ともに新潮新書)、近未来小説『朝鮮半島201Z年』(日本経済新聞出版社)など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

