◆LiKE LEGEND、パフォーマンスMV解禁

【モデルプレス=2025/06/12】女優の畑芽育となにわ男子の大橋和也がW主演を務める映画『君がトクベツ』(6月20日公開)より、劇中に登場する国民的アイドルグループ・LiKE LEGEND(ライクレジェンド/通称:ライクレ)が担当する主題歌「YOU ARE SPECiAL」のパフォーマンスMVが解禁された。今回解禁されたのは、本作のLiKE LEGENDによる「YOU ARE SPECiAL」の新たな撮り下ろしパフォーマンスMV。楽曲コンセプトはWACK創業者の渡辺淳之介氏、作詞は原作者の幸田もも子氏とJ×S×K氏、作曲は「鬼ノ宴」などで知られる2002年生まれの新世代シンガーソングライター友成空、そしてコレオグラフは「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のダンストレーナーとして一躍有名となり、世界で活躍するダンサーYUMEKIと最先端のクリエイターたちが集結した。

◆畑芽育&大橋和也W主演「君がトクベツ」

同楽曲を大橋和也(なにわ男子)、木村慧人(FANTASTICS)、山中柔太朗(M!LK)、大久保波留(DXTEEN)、NAOYA(MAZZEL)が事務所やグループの垣根も超えて歌い踊るという、本作でしか実現することができない“トクベツ”な楽曲となっている。「YOU ARE SPECiAL」 PERFORMANCE MV(Short Ver)は、本編撮影から数ヶ月後に新撮された映像。難易度の高い振り付けをハイスキルとブランクを感じさせない息の合ったバイブスで完璧に決めるライクレの5人。それぞれのグループ活動とは異なるムーブやルックスでのパフォーマンスは新鮮だ。さらには各メンバーのキラーパートでの完璧な表情管理も見どころになっている。原作は漫画『ヒロイン失格』『センセイ君主』『あたしの!』(全て集英社マーガレットコミックス刊)などの幸田氏の最新作(2025年1月完結)。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子、若梅さほ子がある日偶然出会ったのは、誰もが知る国民的アイドルグループ・LiKE LEGENDのリーダー桐ヶ谷皇太だった。 まさかの出会いと恋愛模様、皇太所属のLiKE LEGENDのメンバーも登場。誰もが何度も憧れる胸キュンシチュエーションで全女子の心を掴んできた漫画が実写映画化する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】