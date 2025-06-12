¡ÖÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡×¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤¬2ÎÝÂÇ¤È»Íµå¤Ç2ÂÇÀÊÁ´½ÐÎÝ¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î3¥é¥ó
¡þ¥×¥íÌîµå¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-¥í¥Ã¥Æ¡Ê12Æü¡¢²£¿Ü²ì¡Ë
Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë2»î¹çÏ¢Â³HR¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü¤â¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2ÎÝÂÇ¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇÁ´ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤Î2·³DeNAÀï¤Ç¤ÏÌµ»à1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¡¢ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦µÈÌî¸÷¼ùÅê¼ê¤Î6µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¡£Íâ11Æü¤Ë¤â7²ó¤ËÌµ»à1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤Î»°Åè°ìµ±Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à3¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦ÉðÅÄÎ¦¶êÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2ÎÝÂÇ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¥í¥Ã¥Æ¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤ë¤â¡¢2²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤«¤é¥¢¥»¥Ù¥ÉÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤â»Íµå¤Ê¤É¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤·¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢»Íµå¤òÁª¤Ó²¡¤·½Ð¤·¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Ë¤ÏÃæÂ¼¾©¸ãÁª¼ê¤¬ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¤Ï¸òÂå¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2ÂÇÀÊ¤ÇÁ´½ÐÎÝ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉüÄ´¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¥Ý¥é¥ó¥³ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡×¡Ö¥Ý¥é¥ó¥³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¡ÖÂç¤¤¤¤ÎÂÇ¤Á»Ï¤á¤¿¤·¤½¤í¤½¤í¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£