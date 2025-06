東京ディズニーシーのハンガーステージでスタートする新ショー『ドリームス・テイク・フライト』モチーフの新作グッズが登場!

「ミッキーマウス」たちが力をあわせて飛行機づくりに奮闘するストーリーをモチーフにしたグッズが勢ぞろいです☆

東京ディズニーシー『ドリームス・テイク・フライト』グッズ

発売日:2025年7月15日(火)

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」など

東京ディズニーシーのハンガーステージでスタートする新ショー『ドリームス・テイク・フライト』

「ミッキーマウス」たちが飛行機作りに挑戦するストーリーをモチーフにした

かわいいグッズが勢ぞろいです☆

ポストカードセット

価格:500円

ハンガーステージ新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」がモチーフのポストカード2枚セット。

コスチュームの金属部分や工具、飛行機などがキラリと光ります。

クリアホルダーセット

価格:750円

書類整理にも便利なクリアホルダー2枚セット。

A4とA5サイズです。

ステッカーセット

価格:1,200円

ドリームス・テイク・フライト」がモチーフのステッカーセット。

「ミッキーマウス」たちや工具などデザインされたステッカー10枚入りです。

ピンバッジ

価格:1,200円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿が立体的に表現されたピンバッジ。

カンバッジセット

価格:1,100円

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「チップ」「デール」「ピート」の缶バッジ3個セット。

ポータブルクッション

価格:1,600円

折りたたんで携帯しやすい仕様で、ショー観賞にも便利なクッション。

フック付きです☆

フライトタグ

価格:1,000円

スーツケースやバッグに付けて旅気分が楽しめるフライトタグ。

全7種(シークレット1種入り)の中から1種がランダムで入っています。

フライトタグセット

価格:7,000円

全7種類のデザインが一度に手に入るセット。

カラビナ

価格:1,400円

飛行機型のシルエットがかわいいカラビナ。

ミニーマウスのメタルチャームもついています。

ぬいぐるみバッジ(ミッキーマウス)

価格:2,600円

新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」に登場する整備士風コスチュームの「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみバッジ(ミニーマウス)

価格:2,600円

新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」に登場する飛行機のパイロット風のコスチュームを着た「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみバッジ(ドナルドダック)

価格:2,600円

新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」に登場する「ドナルドダック」のぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみバッジ(ピート)

価格:2,600円

新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」に登場する「ピート」のぬいぐるみバッジです。

ぬいぐるみバッジセット(チップ&デール)

価格:3,800円

新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」に登場する仲良しコンビの「チップ」と「デール」がセットになったぬいぐるみバッジ。

タンブラー

価格:2,900円

「ミッキーマウス」たちのイラストがプリントされた大きめサイズのステンレスタンブラー。

フェイスタオル

価格:1,900円

タオル全面に「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ピート」たちが描かれたフェイスタオル。

トートバッグ

価格:3,600円

工場で働くミッキーマウスとパイロットのミニーマウスがプリントされたデザインのトートバッグ。

きんちゃく

価格:850円

小物入れとしても重宝する、きんちゃく。

両面で異なるアートが楽しめます。

東京ディズニーシーの新ショー「ドリームス・テイク・フライト」の世界観を感じられるグッズが登場!

「ミッキーマウス」たちが飛行機づくりに奮闘するストーリーを楽しんだ後に、お気に入りのグッズをお土産にするのもおすすめです。

ショーコスチュームのミッキー&フレンズぬいぐるみバッジも!東京ディズニーシー『ドリームス・テイク・フライト』グッズの紹介でした。

