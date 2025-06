浜崎あゆみが6月12日、自身のInstagramを更新。アジアツアーで訪れた香港の空港で、現地ファンから熱烈な歓迎を受けた様子を投稿した。

参考:浜崎あゆみ、赤髪ボブヘアスタイルにファンが驚愕 「このビジュ美しすぎ」「新鮮すぎる」

アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』を2025年4月8日の日本公演からスタートした浜崎。6月14日には17年ぶりとなる香港公演を控えており、これまでもInstagramにリハーサルの様子が投稿されてきた。6月10日には、ウエディングドレスのような白いドレス姿で笑顔を見せる写真とともに「See you v v sooooooon」と香港公演への期待が膨らむ投稿をしていた。

そして12日の投稿では「HKTA,I missed you so so so much」と綴り、香港に訪れた際の空港での様子の動画を公開。空港の到着ロビーに多くの現地ファンが待ち受ける中、スカーフを被り、ピンクのトップスにジーンズスタイルの浜崎が登場。到着口に登場した浜崎に歓声が湧き上がり、大勢のファンに囲まれながら次々とサインをしていく浜崎の姿や、「あゆー!」の名前が飛び交う中で花束やプレゼントを受け取っていた。最後には声援に応えて手を振り、車に乗り込んでいく様子が映し出されている。

香港のTA(浜崎ファンの略称)からの熱烈な歓迎ぶりに、コメント欄には「HKTA凄い ayu可愛過ぎる」「どこに行っても人気者だね」「ピンク×金髪×花柄 可愛いです」「無事着いて良かったです 最高のHKTAとの1日になりますように」「あゆちゃん♡の再訪をどれほど待ち望んでいたかが凄く伝わって、なんか見てて泣きそうになった」など多くの反響が寄せられている。

(文=本 手)