在日インド大使館にて開催！マハリシ総合教育研究所「月例アユシュセミナー」

マハリシ総合教育研究所は、2025年6月25日(水)に、東京千代田区九段下の在日インド大使館にて、月例アユシュセミナーを開催。

マハリシ総合教育研究所「月例アユシュセミナー」

日時 :2025年6月25日(水) 午前11時〜午後12時(開場午前10時30分)

会場 :インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂

所在地 :東京都千代田区九段下2-2-11

最寄り駅:地下鉄半蔵門線・都営新宿線・東西線の九段下駅下車

2番出口 徒歩6分

主催 :在日インド大使館

協力 :一般社団法人マハリシ総合教育研究所

■開催概要

マハリシ総合教育研究所は、2025年6月25日(水)に、東京千代田区九段下の在日インド大使館にて、月例アユシュセミナーを開催。

今月のテーマは「ヒマラヤでの癒し:アユシュに基づく各種予防療法、ウッタラカンド州に注目」です。

アユシュ(AYUSH)とは、インドの伝統的な癒しの各種システムであるアーユルヴェーダ、ヨーガ、ユナニ、シッダ、ホメオパシー等の総称です。

今月の月例セミナーでは、以下の4名の講師を予定しています。

・マノハ・パラクリティ教授

マハリシ国際大学アーユルヴェーダ臨床医学教授

マハリシ・アーユルヴェーダ脈診指導・臨床医療指導(アメリカ合衆国アイオワ州フェアフィールド)

・及川 史歩先生

ダンヴァンタリー・アーユルヴェーダ・スクール校長(東京都三鷹市)

・R.K.マムガイン博士・医師 医療科学研究所(ブータン)

・アールヴィンド・チョードリー医師(アーユルヴェーダ) F.A.G.E.(インド)

