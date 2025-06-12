【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(12日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42816.84 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41220.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41103.03 ボリンジャー:＋2σ(26週)
39678.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39389.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38849.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)
38481.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98 新値三本足陽転値
38173.09 ★日経平均株価12日終値
38136.60 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38114.43 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38031.74 6日移動平均線
37925.18 均衡表転換線(日足)
37916.88 200日移動平均線
37846.66 均衡表雲上限(週足)
37746.93 25日移動平均線
37675.41 26週移動平均線
37568.18 均衡表基準線(日足)
37379.42 ボリンジャー:-1σ(25日)
37011.92 ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36648.95 75日移動平均線
36644.42 ボリンジャー:-3σ(25日)
36594.43 13週移動平均線
36094.06 均衡表転換線(週足)
35961.60 ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49 均衡表基準線(週足)
35052.26 ボリンジャー:-1σ(13週)
35045.40 均衡表雲上限(日足)
34857.43 均衡表雲下限(日足)
34247.79 ボリンジャー:-2σ(26週)
33510.10 ボリンジャー:-2σ(13週)
32533.98 ボリンジャー:-3σ(26週)
31967.93 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 79.15(前日78.45)
ST.Slow(9日) 72.67(前日61.07)
ST.Fast(13週) 92.92(前日93.99)
ST.Slow(13週) 88.87(前日89.23)
［2025年6月12日］
株探ニュース