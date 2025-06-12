　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42816.84　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41220.93　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41103.03　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39678.76　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39389.22　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38849.44　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38481.93　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98　　新値三本足陽転値

38173.09　　★日経平均株価12日終値

38136.60　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38114.43　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38031.74　　6日移動平均線
37925.18　　均衡表転換線(日足)
37916.88　　200日移動平均線
37846.66　　均衡表雲上限(週足)
37746.93　　25日移動平均線
37675.41　　26週移動平均線
37568.18　　均衡表基準線(日足)
37379.42　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37011.92　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36648.95　　75日移動平均線
36644.42　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36594.43　　13週移動平均線
36094.06　　均衡表転換線(週足)
35961.60　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35052.26　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35045.40　　均衡表雲上限(日足)
34857.43　　均衡表雲下限(日足)
34247.79　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33510.10　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32533.98　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31967.93　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　79.15(前日78.45)
ST.Slow(9日)　　72.67(前日61.07)

ST.Fast(13週)　 92.92(前日93.99)
ST.Slow(13週)　 88.87(前日89.23)

［2025年6月12日］

株探ニュース