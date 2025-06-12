

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42816.84 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41220.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41103.03 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39678.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39389.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38849.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38481.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38432.98 新値三本足陽転値



38173.09 ★日経平均株価12日終値



38136.60 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38114.43 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38031.74 6日移動平均線

37925.18 均衡表転換線(日足)

37916.88 200日移動平均線

37846.66 均衡表雲上限(週足)

37746.93 25日移動平均線

37675.41 26週移動平均線

37568.18 均衡表基準線(日足)

37379.42 ボリンジャー:-1σ(25日)

37011.92 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36648.95 75日移動平均線

36644.42 ボリンジャー:-3σ(25日)

36594.43 13週移動平均線

36094.06 均衡表転換線(週足)

35961.60 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35052.26 ボリンジャー:-1σ(13週)

35045.40 均衡表雲上限(日足)

34857.43 均衡表雲下限(日足)

34247.79 ボリンジャー:-2σ(26週)

33510.10 ボリンジャー:-2σ(13週)

32533.98 ボリンジャー:-3σ(26週)

31967.93 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 79.15(前日78.45)

ST.Slow(9日) 72.67(前日61.07)



ST.Fast(13週) 92.92(前日93.99)

ST.Slow(13週) 88.87(前日89.23)



［2025年6月12日］



株探ニュース

