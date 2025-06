やのまんが展開するディズニー「3D立体パズル」シリーズにディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場する「ロッツォ」が仲間入り。

ポット部分を「ロッツォ」らしいピンクカラーで構成し、実用性と遊び心を兼ね備えた、インテリアとしても映えるジグソーパズルです☆

やのまん ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ

価格:4,620円(税込)

発売日:2025年7月下旬

ピース数:64

パズル完成サイズ:13×9.7×9.7cm

販売店舗:全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

やのまんから「3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ」が新たに登場。

ディズニー&ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー』の人気キャラクター「ロッツォ」をモチーフにしたキャンディーポット型のジグソーパズルです。

ふたの上には、クリームに包まれた「ロッツォ」の愛らしい表情が覗き、イチゴのモチーフが華やかさを添えます。

ポット部分はロッツォらしいピンクカラーで構成され、ジグソーパズルとしての組み立て要素も楽しめる仕様になっています。

「3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ」にはジグソーパズル本体のほか「ロッツォ」のフィギュアパーツ、パズルのふちと底のパーツを封入。

完成させたジグソーパズルの上に「ロッツォ」のフィギュアパーツを置くことができます。

両手を出しながら満足そうな笑みを浮かべる「ロッツォ」がとってもキュート☆

ポット部分はイチゴのモチーフが華やかさをプラスしてくれる、「ロッツォ」らしいピンクカラーがセレクトされています。

透明パーツを使用した、いちご柄のキャンディポットが完成する、細部にまでこだわりが光るジグソーパズルです。

完成したジグソーパズルにキャンディや小物を入れて楽しめるのも嬉しいポイントです☆

立体パズル×インテリア雑貨のハイブリッド型ジグソーパズルに、存在感抜群な「ロッツォ」が登場。

やのまんのディズニー&ピクサー「3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ」は、2025年7月下旬より発売です!

