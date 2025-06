世界中のクリエイターの日常やカルチャーを紹介！カシオ計算機『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK no002』

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK no002』を2025年6月12日より世界中の「G-SHOCK STORE」にて配布します。

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK no002』を2025年6月12日より世界中の「G-SHOCK STORE」にて配布。

『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK』は、「クリエイティブなシーンには“G-SHOCK”がある」をコンセプトに、世界中のクリエイターの日常やカルチャーを紹介する雑誌です。

“G-SHOCK”のアイデンティティや腕時計の必要性、時間の大切さをアートワーク、インタビュー、映像を通して表現しています。

第2号となる今回は、アートや音楽、映画、ストリートカルチャーなどさまざまなクリエイションを生み出し続ける街、アメリカ・ロサンゼルスにフォーカスしました。

現地で活躍するクリエイターたちによる自由な発想と熱意を取材し、1冊に凝縮しています。

また、1995年に誕生し、丸みを帯びたフォルムと3つ目のデザインが特徴の「DW-6900」の30周年を記念し、参加クリエイターによる特別なアートワークも掲載しています。

さまざまなクリエイターとの取り組みから、“G-SHOCK”の新作まで幅広いコンテンツで、読み応えのある1冊となっています。

<参加クリエイター>

Julian Klincewicz

Cactus Store

Cali DeWitt

Matt McCormick

Eric Cheng (UNDEFEATED)

Babylon LA

Steve Olson

Yabiku Henrique Yudi

Tatsuya Yokosaka

<アートワーク>

Julian Klincewicz

Cali DeWitt

Cactus Store

