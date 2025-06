日本損害保険協会では、代理店の業務品質を中立的な第三者が公正かつ適正に評価する仕組みを運営する第三者機関として、「代理店業務品質評議会」を設置しました。

日本損害保険協会では、代理店の業務品質を中立的な第三者が公正かつ適正に評価する仕組みを運営する第三者機関として、「代理店業務品質評議会」を設置。

この協会では、保険代理店における適切な保険募集および顧客本位の業務運営の徹底に向け、代理店業務品質評価制度の構築に向けた検討を進めています。

1. 概要

「代理店業務品質評議会」は、以下のメンバーにより構成し、損害保険会社や代理店と利害関係のない中立的な立場で本制度を運営していきます。

■構成メンバー(敬称略)

・古笛 恵子 (弁護士)

・嶋寺 基 (弁護士)

・中出 哲 (早稲田大学商学学術院教授)

・永沢 裕美子(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事)

・唯根 妙子 (ビューティ&ウェルネス専門職大学教授)

・大知 久一 (一般社団法人 日本損害保険協会 専務理事)

・宇田川 智弘(一般社団法人 日本損害保険協会 常務理事)

