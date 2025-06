新商品をいち早く体験！エジソンママ「EDISONmama　Meetup!」

「エジソンママ」は、今までモデル撮影などに参加いただいたエジソンママとゆかりのある方を招待し、東京都目黒区のTREES studio&marketにて「EDISONmama Meetup!」を2025年6月6日(金)に開催しました。

エジソンママ「EDISONmama Meetup!」

会場の様子

6月の梅雨の時期でありながら当日はお天気に恵まれ、総勢20組の親子が来場しました。

イベントではお子様の手形をかたどって作る世界に一つだけでのオリジナルクッキー作りのワークショップやエジソンママ商品が壁一面に並んだフォトブース、モデル撮影で撮影した写真を飾った写真展などお子様だけではなく家族みんなで楽しい時間を過ごしました。

新商品をいち早く体験できたり、先行試飲試食会を行ったり、禁断の他社比較!?でお子様に合うフォーク&スプーンやお箸などを選んだり…ここだけしか体験できない内容です。

ワークショップ 手形クッキー作り

壁一面のフォトブース

