ÊÆ¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´± ¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÍ±Í½±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤ë»ÑÀª¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÆüÊÆÁÐÊý¤ÎÍø±×¤ØÄ´À°Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤ÏÍè·î¾å½Ü¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢EU¤Î¤è¤¦¤ËÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í±Í½´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï11Æü¡¢µÄ²ñ¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢4·î¤Ë²Ý¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¾å¾è¤»Ê¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï90Æü´ÖÈ¯Æ°¤òÍ±Í½¤·¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè·î9Æü¤ËÍ±Í½´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÊQ.ËÇ°×¸ò¾Ä¤ÇÍ±Í½´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤è¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½15¤«¹ñ¤È¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ç°Õ¤Î¤á¤É¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î³ÕÎ½¤¬¹ç°Õ¤·¤¿ËÇ°×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¼óÇ¾¤Î¾µÇ§¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Îµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·Ê¹¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ï¡¢Í¢½Ð¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤¬¡Ö6¤«·î´Ö¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯ÁÀ¤¤¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¶¨µÄÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤À¯ÉÜ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇÍ¥Àè¤«¤ÄÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä´À°¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ±Í½´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤òµá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£