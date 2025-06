ベッドで寝ころんだときも、ソファに腰かけているときも、キッチンで調理しながらでも、あらゆる場面で快適かつ抜群の安定感で使えそう。ありそうなのに、これまであまりなかったデバイススタンドが作られています。

↑クモみたいな形が最適!?(画像提供/Yanko Design/YouTube)

現在、米国のクラウドファンディングのサイトで先行予約を受け付けている「Tablift MaxPro」。長い4本のスチール製の脚が、クモの脚のように大きく開いて、デバイスをホールドするスタイルです。4本の脚の間には大きな空間ができるため、ベッドに寝たときやソファに座ったとき、自分の身体を覆うようにこのスタンドを置くことができるんです。

さらに、キッチンでは脚の間にまな板を置いて、デバイスでレシピを確認しながら、すぐ下の手元で食材をカットするという使い方も可能。スタンドの高さもかなりあるから、デスクでPCを置いて作業しながら、そのPC画面の上部に、別のデバイスを設置させて使うこともできそうです。

4本の脚は簡単に折り曲げられるから、好みの高さに脚を設定できるうえ、コンパクトにしまって持ち運ぶことも可能。中央のデバイスをホールドする部分は5段階で角度を調整でき、スマホや最大12.9インチのデバイスを設置できます。

クラウドファンディングの支援募集終了まで残り1か月を切っていますが、すでに目標額を2倍以上も上回る支援が集まっています。クラウドファンディングのページによると、早期申し込みなら38ドル(約5500円※)で予約可能で、全世界に配送できるとのこと。興味を持った方は、チェックしてみてはどうでしょうか?

※1ドル=約143.8円で換算(2025年6月6日現在)

