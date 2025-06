仙台駅東口エリアで楽しい夏の思い出を作ろう！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「東北楽天ゴールデンイーグルスとのセットチケット」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは、楽天野球団との共同企画として、ファミリー層向けに7月〜8月の夏休み期間中に利用できるセットチケットを販売します。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは、楽天野球団との共同企画として、ファミリー層向けに7月〜8月の夏休み期間中に利用できるセットチケットを販売!

■セットチケット概要

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールの入館チケットと、東北楽天ゴールデンイーグルスの観戦チケットがセットになったお得なチケットです。

価格 :3,000円(税込) ※大人・子ども同額

期間 :2025年6月13日(金) 10:00〜

(いずれも東北楽天ゴールデンイーグルス各対象試合前日の23:59まで)

販売場所:イーグルスチケット

*仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールでのチケット販売はいたしません

*購入後、お近くのセブン-イレブンで引換券を発券し、施設利用時に各チケットとお引換えください

*引換券の利用対象期間、対象試合については、下記をご参照ください

*その他セットチケットの詳細は、上記イーグルスチケットサイトで確認してください

■対象期間・チケット引換え方法について

【仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール 入館チケット引換券】

<利用対象期間>

2025年7月19日(土)〜8月24日(日)

<チケット引換場所>

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「チケットうりば」にて入館チケットに引換え

【東北楽天ゴールデンイーグルス 観戦チケット引換券】

<対象試合日>

・2025年8月15日(金) 北海道日本ハムファイターズ戦 [18:00試合開始]

・2025年8月16日(土) 北海道日本ハムファイターズ戦 [18:00試合開始]

・2025年8月17日(日) 北海道日本ハムファイターズ戦 [17:00試合開始]

・2025年8月22日(金) オリックス・バファローズ戦 [18:00試合開始]

<対象席種>

楽天野球団指定の席種

<チケット引換場所>

楽天モバイルパーク宮城チケットカウンターにて観戦チケットに引換え

■8月22日(金) アンパンマンが楽天モバイルパーク宮城に登場!

8月22日(金)のオリックス・バファローズ戦では、アンパンマンたちがイベントに登場します。

アンパンマンたちが登場するステージ ※2024年の様子

セレモニアルピッチ ※2024年の様子

■夏季限定!仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールのイベント

お子様の水あそびデビューにもおすすめの「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」を、6月14日(土)〜9月29日(月)の期間限定でオープンします。

楽しい仕掛けがいっぱいの夏の暑さを吹き飛ばすエリアです。

夏季限定!ばいきんまんのいたずら水あそびひろば

期間 :2025年6月14日(土)〜9月29日(月)

場所 :2F ミュージアム(あかちゃんまんテラス横 屋外エリア)

参加費:無料(ミュージアムへの入館が必要です)

※天候不良等により休止になる場合があります。

【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール

所在地: 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL : 022-298-8855

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

